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02 Haziran 2020, Salı
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’da hazırlanacak

Antalya’da hazırlanacak

Ligde kalan 8 maç için geri sayım sürerken , gelecek hafta 'da kamp yapma kararı aldı.

Ligde kalan 8 maç için geri sayım sürerken , gelecek hafta 'da kamp yapma kararı aldı. Futbolcularla görüşen teknik heyet açığı kapatmak için böyle bir karar alırken 14 Haziran Pazar akşamı oynanacak ilk maç için de Antalya'dan direkt olarak 'ye geçecek. Uygun ortam ve şartlarla ilgili çalışma yapıldığı ifade edildi.
  1. 2.6.2020
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