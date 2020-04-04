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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldızın kalmasını istiyor!

'da Marcao sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldızın kalmasını istiyor!

Galatasaray'da Marcao sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldızın kalmasını istiyor!

ekiplerinden 'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar 'in raporu doğrultusunda gidecek ve gelecek oyunculara karar verme aşamasında. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyunculardan biri olan Mariano'nun takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, vatandaşı Marcao, Mariano'nun takımda kalmasını istiyor.

'da Sambacı dayanışması yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın genç yıldızı Marcao, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariao'nun takımda kalmasını istiyor.

Galatasaray'da son yıllarda Brezilyalı rüzgarı esiyordu. Kaleci antrenörü Taffarel futbolcular , Maicon, Mariano ile takımda sambacı hakimiyeti yüksekti. Taffarel, misyonunu tamamladığını düşünüp ülkesine dönerken, Maicon Arabistan'ın yolunu tuttu, Fernando da geçen yaz satıldı. Takımda Brezilyalı olarak 2019 Ocak'ta kadroya katılan Marcao ile takımın 2017'den beri yıldızlarından olan Mariano kaldı.

MARCAO KAYGILANIYOR
Tecrübeli futbolcu Mariano, genç arkadaşı takıma katıldığından bu yana kendisine hep yardımcı oldu. Adeta bir ağabey gibi hem saha içinde hem de saha dışında her şeyiyle ilgilendi. İkili arasında bir ağabey kardeş ilişkisi bulunuyor. Mariano kendisinden yaşça küçük arkadaşından "Çok iyi birisi çok sevdiğim bir arkadaşım" olarak bahsederken Marcao, "Ağabeyinin" sözleşmesinin sezon sonu bitecek olmasından dolayı kaygılanıyor.

KALSIN İSTİYOR
Marcao, vatandaşının takımda kalmasını dilerken, sarı-kırmızılılarda Farih Terim'in ve kurmaylarının da fikri tecrübeli futbolcuyla en az bir yıl daha devam etmek. Şener ve Linnes'ten beklediği performansı göremeyen Galatasaray'da yetkililer Mariano ve Nazım Sangare'den oluşan bir sağ rotasyonu oluşturmayı hedefliyor.

Öte yandan dün 'in oyuncularla yaptığı video konferansa Mariano ile Marcao yan yana katılırken, ikili bu süreçte de birbirlerine hep destek oluyor.

  1. 04.04.2020
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