Karşınızda Falcao Şef!
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'da corona virüsü salgını nedeniyle kendisini karantinaya alanlardan... Günlerini evde geçiren yıldız golcü, sosyal medya hesabından sık sık paylaştığı videolarla takipçileri iletişim kurmayı sürdürüyor. Son olarak mutfakta hünerlerini sergilediği bir videoyu paylaşan Kolombiyalı, paylaşımıyla yüzlerce yorum ve beğeni aldı.
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