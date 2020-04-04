Galatasaray'dan flaş Ryan Babel kararı! Sezon sonunda...
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Ryan Babel, oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle devre arasında Ajax'a kiralanmış ve yerine de Onyekuru transfer edilmişti. Eski takımında da tutunamayan ve sözleşmesi feshedilen Hollandalı yıldız için sarı-kırmızılı kulüpten flaş bir karar çıktı.
Galatasaray, Ryan Babel'i gözden çıkardı. Kiralık gittiği Ajax'la yollarını ayıran Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılıların başını ağrıtacak gibi görünüyor.
Milliyet'in haberine göre, iki sene daha sözleşmesi bulunan ama geri dönüşüne sıcak bakılmayan Babel'in Ajax'ta verilen şansı değerlendirememesi ve kendisini göstermesi açısından fırsat olarak görülen EURO 2020'nin de ertelenmesi planları bozdu. Sarı-kırmızılılar, 33 yaşındaki oyuncu için çeşitli formülleri değerlendirmeye aldı.
ABD VEYA BREZİLYA SEÇENEĞİ
Buna göre 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan ve yıllık 2.5 milyon euro kazanan yıldız oyuncudan kendisine kulüp bulması istenecek. İşi son ana bırakmak istemeyen Cimbom, futbolcu ve menajerinden çalışmalara erken başlamasını talep edecek.
Babel'in daha önce de transferinin gündeme geldiği ABD veya Brezilya'dan bir takıma transfer olmasını umut eden sarı-kırmızılılar yetenekli oyuncudan aldığı yüksek ücretten dolayı bonservis bile talep etmeyecek. Tecrübeli futbolcunun gitmesiyle 5 milyon euro'luk bir yükten kurtulmanın hesapları yapıldığı belirtildi.
Takımın ağır kalmasında Hollandalı futbolcunun etkili olduğunu düşünen Teknik Direktör Fatih Terim'in ayrıca disiplin zaafiyeti bulunan yıldız ismin geri dönüşüne kesinlikle onay vermediği öğrenildi. Galatasaray'da Babel gibi sorunlu olarak gözüken Diagne'nin geri dönüşüne de vize çıkmamış hatta sarı-kırmızılılar, Senegalli golcünün bonservisi için 5 milyon euroya inmeyi göze almıştı.
- 04.04.2020
- Güncelleme: 04.04.2020 11:10
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'dan flaş Ryan Babel kararı! Sezon sonunda... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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