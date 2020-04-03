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20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi! Hangi futbolcular bu yasaktan etkileniyor?

Corona virüsünün yayılma hızını yavaşlatmak için sokağa çıkma yasağına yeni önlemler geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gece yarısından itibaren 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını 20 yaş altı için de getiriyoruz." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından sokağa çıkma yasağından etkilenen futbolcular merak edilmeye başladı. Sokağa çıkma yasağından etkilenen futbolcular var mı? Sokağa çıkma yasağından etkilenen futbolcular kimler? İşte yanıtı...

3 Nisan 2020 Cuma 21:47 Güncelleme: 03.04.2020 22:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





