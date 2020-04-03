Ryan Donk paylaştı! "Siz de özlediniz mi?"

Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan ve binlerce insanın ölümüne neden olan corona virüsü salgını can almaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle yaşanan tehlike sonrası Süper Lig de dahil dünyadaki hemen hemen her lig erteleme kararı açıklamıştı. Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Donk'tan bir paylaşım geldi.

Tecrübeli futbolcu, maçlarda çekilmiş karelerini yayınlayarak, "Futbolu özledim, siz de özlediniz mi?" yazdı. Donk'un bu paylaşımına taraftarlardan da yoğun etkileşim geldi.