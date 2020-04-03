Ryan Donk paylaştı! "Siz de özlediniz mi?" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray G.Saraylı yıldız paylaştı! "Siz de özlediniz mi?"

paylaştı! "Siz de özlediniz mi?"

Ryan Donk paylaştı! "Siz de özlediniz mi?"

'ın Hollandalı futbolcusu , corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında liglerin ertelenmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolu özledim, siz de özlediniz mi?" yazdı.

'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan ve binlerce insanın ölümüne neden olan corona virüsü salgını can almaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle yaşanan tehlike sonrası de dahil dünyadaki hemen hemen her lig erteleme kararı açıklamıştı. 'ın Hollandalı yıldızı 'tan bir paylaşım geldi.

Tecrübeli futbolcu, maçlarda çekilmiş karelerini yayınlayarak, "Futbolu özledim, siz de özlediniz mi?" yazdı. Donk'un bu paylaşımına taraftarlardan da yoğun etkileşim geldi.

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  1. 03.04.2020
  2. Güncelleme: 03.04.2020 21:24
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