Diagne'nin dönüşü ona yaramadı! Galatasaray'da flaş ayrılık
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da kiralık oyuncularla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde Belçika ekibi Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma geri dönerken, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'dan kiralanan Florin Andone'yle yollar ayrılacak.
İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'dan kiralanan Florin Andone, sezon sonu İngiltere'ye geri dönecek. Süper Lig'e verilen ara Andone'nin kaderini doğrudan etkiledi. Rumen futbolcu, geçirdiği ağır sakatlığın ardından fizik gücünü toparlama şansını kaybetti.
UMUTLAR TÜKENDİ
Geçirdiği ağır sakatlık sonrasında 2.yarının başında sahalara dönmesi ve iyi bir çıkış göstermesi halinde takımda tutulması planlanan Florin Andone için umutlar tükendi.
ANDONE GALATASARAY'A VEDA EDECEK
Corona virüsü salgını nedeniyle lige ara verilmeden önce sadece 13 dakika forma giyebilen ve geçirdiği ağır sakatlıktan fazlası ile etkilenen Andone ise sezonun sona ermesi ile Galatasaray'a veda edecek.
Hem yabancı kısıtı, Andone'nin kulübü Brighton ile olan sözleşmesi hem de Diagne'nin geri dönecek olması nedeniyle Galatasaray, Rumen golcü ile sezon bitiminde yollarını ayıracak.
Florin Andone bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 2 gol attı. Rumen futbolcu geçirdiği sakatlık sonra Mart ayında sahalara dönmüş ancak Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında toplam 13 dakika forma şansı bulabilmişti.
- 29.03.2020
- Güncelleme: 29.03.2020 18:56
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Diagne'nin dönüşü ona yaramadı! Galatasaray'da flaş ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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