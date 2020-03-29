Diagne'nin dönüşü ona yaramadı! Galatasaray'da flaş ayrılık - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Mart 2020, Pazar
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Diagne'nin dönüşü ona yaramadı! 'da flaş ayrılık

Diagne'nin dönüşü ona yaramadı! Galatasaray'da flaş ayrılık

ekiplerinden 'da kiralık oyuncularla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde ekibi 'e kiralanan Mbaye Diagne sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma geri dönerken, ekiplerinden Brighton'dan kiralanan 'yle yollar ayrılacak.

ekibi Brighton'dan kiralanan , sezon sonu İngiltere'ye geri dönecek. 'e verilen ara Andone'nin kaderini doğrudan etkiledi. Rumen futbolcu, geçirdiği ağır sakatlığın ardından fizik gücünü toparlama şansını kaybetti.

UMUTLAR TÜKENDİ
Geçirdiği ağır sakatlık sonrasında 2.yarının başında sahalara dönmesi ve iyi bir çıkış göstermesi halinde takımda tutulması planlanan Florin Andone için umutlar tükendi.

ANDONE GALATASARAY'A VEDA EDECEK
Corona virüsü salgını nedeniyle lige ara verilmeden önce sadece 13 dakika forma giyebilen ve geçirdiği ağır sakatlıktan fazlası ile etkilenen Andone ise sezonun sona ermesi ile 'a veda edecek.

Hem yabancı kısıtı, Andone'nin kulübü Brighton ile olan sözleşmesi hem de Diagne'nin geri dönecek olması nedeniyle Galatasaray, Rumen golcü ile sezon bitiminde yollarını ayıracak.

Florin Andone bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 2 gol attı. Rumen futbolcu geçirdiği sakatlık sonra Mart ayında sahalara dönmüş ancak ve maçlarında toplam 13 dakika forma şansı bulabilmişti.

  1. 29.03.2020
  2. Güncelleme: 29.03.2020 18:56
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