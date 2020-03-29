İngiliz basını Mario Lemina'nın geri dönmeyeceğini duyurdu!
Galatasaray'ın sezon başından Premier Lig ekiplerinden Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mario Lemina için İngiliz basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Gabonlu futbolcunun corona virüsü nedeniyle bulundukları ülkelere 1 yıl daha kiralanacağı yazıldı.
Galatasaray, Mario Lemina'yı sezon başında Southampton'dan kiralamıştı. İngiliz kulübüne yakınlığı ile bilinen The Daily Echo adlı internet sitesi yaptığı haberde, Southampton'dan yaz transfer döneminde kiralık olarak gönderilen futbolcular corona virüsü pandemisi nedeniyle bulundukları ülkeleri terk etmeyecek. İngiltere'ye uçuşların tamamen yasaklandığı bu dönemde Guido Carrillo, Mario Lemina, Wesley Hoedt, Callum Slattery ve Josh Sims'in Southampton'a dönmeleri imkansız.
SÖZLEŞMELERİ NE OLACAK?
The Daily Echo, aynı futbolcular ile ilgili geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu haberde Southampton kulübünün bu futbolcuların satışından bir gelir elde etmek istediğini iddia etmişti. Corona virüsü sebebiyle bulundukları yeri terk edemeyen futbolcuların kiralandıkları kulüplere 1 yıl daha kiralanmaları söz konusu.
Bu konuda FIFA'nın Haziran ayında sözleşmesi bitecek futbolcularla ilgili alacağı karar da merak konusu...
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İngiliz basını Mario Lemina'nın geri dönmeyeceğini duyurdu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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