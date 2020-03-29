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29 Mart 2020, Pazar
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İngiliz basını 'nın geri dönmeyeceğini duyurdu!

İngiliz basını Mario Lemina'nın geri dönmeyeceğini duyurdu!

'ın sezon başından ekiplerinden Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı için İngiliz basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Gabonlu futbolcunun corona virüsü nedeniyle bulundukları ülkelere 1 yıl daha kiralanacağı yazıldı.

, 'yı sezon başında Southampton'dan kiralamıştı. İngiliz kulübüne yakınlığı ile bilinen adlı internet sitesi yaptığı haberde, Southampton'dan yaz transfer döneminde kiralık olarak gönderilen futbolcular corona virüsü pandemisi nedeniyle bulundukları ülkeleri terk etmeyecek. 'ye uçuşların tamamen yasaklandığı bu dönemde Guido Carrillo, Mario Lemina, Wesley Hoedt, Callum Slattery ve Josh Sims'in Southampton'a dönmeleri imkansız.

SÖZLEŞMELERİ NE OLACAK?
The Daily Echo, aynı futbolcular ile ilgili geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu haberde Southampton kulübünün bu futbolcuların satışından bir gelir elde etmek istediğini iddia etmişti. Corona virüsü sebebiyle bulundukları yeri terk edemeyen futbolcuların kiralandıkları kulüplere 1 yıl daha kiralanmaları söz konusu.

Bu konuda 'nın Haziran ayında sözleşmesi bitecek futbolcularla ilgili alacağı karar da merak konusu...

  1. 29.03.2020
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