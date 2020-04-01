Albayrak da taburcu oldu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Albayrak da taburcu oldu

Albayrak da taburcu oldu

Albayrak da taburcu oldu

'a bir müjde daha... 14 gündür hastanede koronavirüs tedavisi gören , dün taburcu olduğunu açıkladı.

'a bir müjde daha... 14 gündür hastanede koronavirüs tedavisi gören , dün taburcu olduğunu açıkladı. Twitter adresinden bir mesaj paylaşan Albayrak, tedavisine evde devam edileceğini belirterek, "Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor" dedi.
  1. 1.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Albayrak da taburcu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN