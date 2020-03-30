Felipe Melo'dan Türkiye için olay sözler! 'Bana bıçak attılar'
Bir dönem Türkiye'de, Galatasaray forması terleten Felipe Melo, ülkemiz hakkında konuştu. Brezilyalı futbol, yaptığı konuşmada Galatasaray'da olmanın bambaşka bir delilik seviyesi olduğunu itiraf ederken, bir Beşiktaş derbisinde kendisine bıçak atıltığını söyledi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve şimdilerde Palmeiras için sahada ter döken Felipe Melo'dan flaş açıklamalar...
Brezilyalı futbolcu, TYC Sports'a yaptığı konuşmada Türkiye'deki kariyerinden bahsederken, Galatasaray ve Beşiktaş'a dair düşüncelerini paylaştı.
Melo, kendisine yöneltilen, "Galatsaray'da oynadın. Türkiye, söyledikleri kalar çılgın mı?" sorusuna şu sözlerle yanıt verdi;
"Bu başka bir delilik seviyesi. Bir keresinde bana bir bıçak fırlattılar. Beşiktaş derbisinin son dakikalarında madeni para yağmuruna tutuldum. Onları seviyorum, çünkü onlar deli!"
"MESSİ EN İYİSİ"
Öte yandan Melo, "Dünyanın en iyi oyuncusu kim?" sorusuna, "Messi, gördüğüm en iyi oyuncu. Onu yakalamak için öldürmek zorundasın.Play offlarda ona sırayla vurduğumuzu hatırlıyorum. Ayağını kırmak için değil, asla! Ama taktik hatalarla onu kesmeye çalıştık. Diğeri de fenomen Ronaldo. Messi'den daha iyidir." diyerek cevap verdi.
- 30.03.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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