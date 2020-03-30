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30 Mart 2020, Pazartesi
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'dan Türkiye için olay sözler! 'Bana bıçak attılar'

Felipe Melo'dan Türkiye için olay sözler! 'Bana bıçak attılar'

Bir dönem Türkiye'de, forması terleten , ülkemiz hakkında konuştu. Brezilyalı futbol, yaptığı konuşmada Galatasaray'da olmanın bambaşka bir delilik seviyesi olduğunu itiraf ederken, bir derbisinde kendisine bıçak atıltığını söyledi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Bir dönem 'da forma giyen ve şimdilerde Palmeiras için sahada ter döken 'dan flaş açıklamalar...

Brezilyalı futbolcu, TYC Sports'a yaptığı konuşmada Türkiye'deki kariyerinden bahsederken, Galatasaray ve 'a dair düşüncelerini paylaştı.

Melo, kendisine yöneltilen, "Galatsaray'da oynadın. Türkiye, söyledikleri kalar çılgın mı?" sorusuna şu sözlerle yanıt verdi;

"Bu başka bir delilik seviyesi. Bir keresinde bana bir bıçak fırlattılar. Beşiktaş derbisinin son dakikalarında madeni para yağmuruna tutuldum. Onları seviyorum, çünkü onlar deli!"

"MESSİ EN İYİSİ"

Öte yandan Melo, "Dünyanın en iyi oyuncusu kim?" sorusuna, "Messi, gördüğüm en iyi oyuncu. Onu yakalamak için öldürmek zorundasın.Play offlarda ona sırayla vurduğumuzu hatırlıyorum. Ayağını kırmak için değil, asla! Ama taktik hatalarla onu kesmeye çalıştık. Diğeri de fenomen Ronaldo. Messi'den daha iyidir." diyerek cevap verdi.

  1. 30.03.2020
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