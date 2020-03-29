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29 Mart 2020, Pazar
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Galatasaraylı futbolculardan anlamlı hareket

Galatasaraylı futbolculardan anlamlı hareket

Corona virüsü salgını nedeniyle Galatasaraylı futbolcular , ve , Sancaktepe’de bulunan bir hastaneye izolasyon malzemesi ve yatak yardımında bulundu.

Corona virüsü salgını, ve dünyada etkisini göstermeye devam ederken, spor dünyasından birçok isim de çeşitli yardım kampanyalarına destek veriyor. Son olarak 'ın tecrübeli futbolcuları , ve 'ın Şehit İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulacak yoğun bakım ünitesine yatak, izalasyon ve malzeme desteğinde bulunacağı öğrenildi.

  1. 29.03.2020
  2. Güncelleme: 29.03.2020 13:29
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