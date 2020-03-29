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İşte Galatasaray'ın 2020-2021 sezonu iç saha ve deplasman formaları...
Galatasaray'ın 2020-21 sezonunda giyeceği deplasman formasının belli olduğu iddia edildi. Süper Lig'in ikinci yarısına hızlı bir giriş yaparak şampiyonluk koşusunda iddiasını sürdüren Galatasaray'ın gelecek sezon formaları sosyal medyaya sızdı. İşte Galatasaray'ın 2020-2021 sezonu iç saha ve deplasman formaları...
29 Mart 2020 Pazar 12:06
Güncelleme: 29.03.2020 12:07
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Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunda kullanacağı yeni deplasman ve iç saha formasına dair ilk bilgiler sızdı...
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Galatasaray'ın yeni iç saha forması, gelecek sezon tüm üreticilerde göreceğimiz "sanat" temasına uygun olarak fırça darbesi desenleriyle oluşturulmuş bir parçalı forma olacak.
Deplasman forması ise, uzun yıllardır görmediğimiz şekilde kırmızı renkte olacak. Formada tamamlayıcı renk olarak siyah kullanılacak.
Tahminlerin formaların bu şekilde görüneceği yönünde...