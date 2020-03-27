HaberlerGaleriİşte Florya'da yapılan testin perde arkasında yaşananlar!
İşte Florya'da yapılan testin perde arkasında yaşananlar!
Son dakika corona virüs haberi... Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, Türkiye'de de ölümlere yol açarken, futbol camiasını da derinden vurdu. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde corona virüs testi yaptırdığını ve bunun pozitif çıktığın duyurdu. Açıklamanın ardından tedaviye alınan Fatih Terim'in sağlığınının iyi olduğu aktarılırken, perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı! İşte detaylar...
27 Mart 2020 Cuma 10:05
Güncelleme: 27.03.2020 11:26
BU GALERİYİ PAYLAŞ
G.Saray'da 2. başkan Abdürrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının yarattığı şok, gelen haberlerle yerini olumlu bir havaya bırakırken yaşananlar duyarlı davranmanın ve erken tanının önemini bir kez daha açıkça gözler önünü serdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüs salgınının ülkemize sıçramasının ardından takımına Türkiye'de test yaptıran ilk teknik direktör olan Fatih Terim'in haklılığı sonuçların açıklanmasıyla birlikte daha net olarak ortaya çıktı.
Pazar günü yaptığı açıklamada derbinin oynatılmasına tepki gösteren Terim pazartesi yönetimle alınacak tedbirler için toplantı yaparken bu zirveden tüm takıma koronavirüs testi yaptırılması kararı çıktı.
KİMSE AYIRT EDİLMEDİ
Hürriyet'in haberine göre Sarı kırmızılılar bu kararı hemen uygulamaya sokarken 19 Mart Perşembe günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tam 90 kişi koronavirüs testine tabii tutuldu.
Test kitlerinin Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kırmızılı kulüp tarafından satın alındığı öğrenilirken liglerin ertelenmesi ile birlikte Galatasaray'da hiç kimse ayırt edilmeksizin A'dan Z'ye herkese test yapıldı.