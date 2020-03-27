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İşte Florya'da yapılan testin perde arkasında yaşananlar!

Son dakika corona virüs haberi... Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, Türkiye'de de ölümlere yol açarken, futbol camiasını da derinden vurdu. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde corona virüs testi yaptırdığını ve bunun pozitif çıktığın duyurdu. Açıklamanın ardından tedaviye alınan Fatih Terim'in sağlığınının iyi olduğu aktarılırken, perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı! İşte detaylar...

27 Mart 2020 Cuma 10:05 Güncelleme: 27.03.2020 11:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





