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Fatih Terim'in corona virüs detayı! Hayati hamle...

Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Geçtiğimiz günlerde corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Fatih Terim için Türkiye'den ve dünyadan, onlarca futbolcu, taraftar, kulüp geçmiş olsun mesajı yayınlamıştı. Şu anda tedavisine devam eden Terim'in, koronavirüs olduğunu öğrenmeden önce, kritik bir hamle yaparak hayati bir adım attığı da gelen son bilgiler arasında yer aldı! İşte o anlar ve günbegün yaşananlar...

25 Mart 2020 Çarşamba 09:44 Güncelleme: 25.03.2020 10:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





