Fatih Terim'in corona virüs detayı! Hayati hamle... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fatih Terim'in corona virüs detayı! Hayati hamle...

Fatih Terim'in corona virüs detayı! Hayati hamle...

Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Geçtiğimiz günlerde corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Fatih Terim için Türkiye'den ve dünyadan, onlarca futbolcu, taraftar, kulüp geçmiş olsun mesajı yayınlamıştı. Şu anda tedavisine devam eden Terim'in, koronavirüs olduğunu öğrenmeden önce, kritik bir hamle yaparak hayati bir adım attığı da gelen son bilgiler arasında yer aldı! İşte o anlar ve günbegün yaşananlar...
25 Mart 2020 Çarşamba 09:44 Güncelleme: 25.03.2020 10:05
Fatih Terim'in corona virüs detayı! Hayati hamle...

Beşiktaş maçı öncesinde ve sonrasında endişelerini dile getirdiğinde eleştirildi ancak ne kadar haklı olduğu bir hafta sonra ortaya çıktı. Türkiye'de takımına koronavirüs testi yaptıran ilk teknik adam oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'in corona virüs detayı! Hayati hamle...

Testinin pozitif çıkması büyük üzüntü yaratsa da hassasiyeti sayesinde erken tanı konan Fatih Terim herkese örnek oldu.

Fatih Terim'in corona virüs detayı! Hayati hamle...

Hürriyet'in haberine göre, koronavirüs salgınının Türkiye'ye sıçradığının ortaya çıkmasının ardından futbol dünyasında bu konuda en duyarlı davranan isim Fatih Terim'di.

Fatih Terim'in corona virüs detayı! Hayati hamle...

Türkiye'de takımına koronavirüs testi yaptıran ilk teknik adam da oldu. Önceki gün açıklanan test sonuçları Terim'in ne kadar haklı olduğunu gösterdi. İmparator'un sonucu pozitifti. Neyse ki, 'tanı' erken konmuştu.

Fatih Terim'in corona virüs detayı! Hayati hamle...

Bu da Terim'in hassasiyetinin bir sonucuydu. Şimdi gelelim, Fatih Terim'in koronavirüs konusundaki endişelerini dile getirdiği 15 Mart Pazar gününden itibaren yaşananlara...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN