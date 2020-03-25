Fatih Terim'in corona virüs detayı! Hayati hamle...
Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Geçtiğimiz günlerde corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Fatih Terim için Türkiye'den ve dünyadan, onlarca futbolcu, taraftar, kulüp geçmiş olsun mesajı yayınlamıştı. Şu anda tedavisine devam eden Terim'in, koronavirüs olduğunu öğrenmeden önce, kritik bir hamle yaparak hayati bir adım attığı da gelen son bilgiler arasında yer aldı! İşte o anlar ve günbegün yaşananlar...
25 Mart 2020 Çarşamba 09:44
Güncelleme: 25.03.2020 10:05
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Beşiktaş maçı öncesinde ve sonrasında endişelerini dile getirdiğinde eleştirildi ancak ne kadar haklı olduğu bir hafta sonra ortaya çıktı. Türkiye'de takımına koronavirüs testi yaptıran ilk teknik adam oldu.
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Testinin pozitif çıkması büyük üzüntü yaratsa da hassasiyeti sayesinde erken tanı konan Fatih Terim herkese örnek oldu.
Hürriyet'in haberine göre, koronavirüs salgınının Türkiye'ye sıçradığının ortaya çıkmasının ardından futbol dünyasında bu konuda en duyarlı davranan isim Fatih Terim'di.
Türkiye'de takımına koronavirüs testi yaptıran ilk teknik adam da oldu. Önceki gün açıklanan test sonuçları Terim'in ne kadar haklı olduğunu gösterdi. İmparator'un sonucu pozitifti. Neyse ki, 'tanı' erken konmuştu.
Bu da Terim'in hassasiyetinin bir sonucuydu. Şimdi gelelim, Fatih Terim'in koronavirüs konusundaki endişelerini dile getirdiği 15 Mart Pazar gününden itibaren yaşananlara...