Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajları - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
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Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajları

Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, corona virüsü testleri pozitif çıkan Teknik Direktör Fatih Terim ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
24 Mart 2020 Salı 10:42 Güncelleme: 24.03.2020 19:25
Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayarak'a geçmiş olsun mesajları

Sarı-kırmızılı futbolcuların sosyal medya hesaplarından paylaştığı geçmiş olsun mesajları şöyle:



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Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayarak'a geçmiş olsun mesajları

Fernando Muslera

"Birçok savaş kazandın. Her zaman kazandığını, bir kez daha herkese göster. Hocam hepimiz seni çok seviyoruz."



Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayarak'a geçmiş olsun mesajları

Okan Kocuk

"Geçmiş olsun Fatih hocam, sen her şeyi kazandın. Bunu da kazanacaksın. Yanındayız."

Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayarak'a geçmiş olsun mesajları

Geçmiş olsun Abdurrahim başkanım, yine o neşeli günlerimize döneceğiz. Yanındayız."



Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayarak'a geçmiş olsun mesajları

Ahmet Çalık

"Sevgili Fatih hocam, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Rabbim daha sağlıklı bir şekilde başta ailenize,camiamıza ve bütün sevdiklerinize kavuştursun.Her vakit dualarımızdasınız."



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