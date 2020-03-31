Yeni Kaka heyecanı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Yeni Kaka heyecanı!

Yeni Kaka heyecanı!

Yeni Kaka heyecanı!

Soccerpulz, 'in 'i takip ettiğini yazdı.

Soccerpulz, 'in 'i takip ettiğini yazdı. 'da forma giyen ve Kaka'ya benzetilen 21 yaşındaki Brezilyalı yıldız için Real Madrid ve Ajax'ın yarıştığı ifade edildi. Bununla birlikte Twitter'daki mesaja Real Madrid ile birlikte 'ın da etiketlenmesi heyecan yarattı.
  1. 31.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni Kaka heyecanı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN