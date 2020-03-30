Mustafa Cengiz'den corona virüsüne karşı yardım kampanyalarına destek çağrısı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Mustafa Cengiz'den yardım kampanyalarına destek çağrısı

'den yardım kampanyalarına destek çağrısı

Mustafa Cengiz'den yardım kampanyalarına destek çağrısı

Başkanı , corona virüsüne karşı oluşturulan yardım kampanyasına yaptığı bağışın makbuzunu üstü kapalı bir şekilde paylaşarak destek çağrısında bulundu.

Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kavid-19) salgını nedeniyle başlatılan yardım kampanyalarına destek çağrısı yaptı.

Cengiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güzel ülkem için... Gece gündüz demeden önce sağlık diye koşan sağlık çalışanlarımıza ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek için gücün yettiğince, seferberlik ruhuyla, salgınla mücadele için kampanyaları destekleyelim. Hep birlikte, haydi !" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, hesabından Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne yaptığı bağışın makbuzunu da paylaştı.

  1. 30.03.2020
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