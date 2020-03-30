Wolverhampton'da rota yeniden Christian Luyindama!
Defans hattına takviye yapmak isteyen Premier Lig ekibi Wolverhampton'da teknik direktör Nuno Espirito'nun listesindeki isimlerden Gabriel Magalhaes'in Chelsea ile anlaşmaya varması üzerine rota yeni Galatasaraylı Christian Luyindama'ya çevrildi.
İngiltere Premier Lig'de bu sezon harikalar yaratan Wolverhampton'da gelecek sezon için transfer çalışmaları erkenden başladı.
Teknik direktör Nuno Espirito'nun taleplerine göre hareket eden İngiliz ekibi, listenin ilk sıralarında yer alan Gabriel Magalhaes'in Chelsea ile anlaşması üzerine büyük bir darbe aldı. Fransız gazeteci Manu Lonjon, Magalhaes'in Londra ekibiyle söz kestiğini duyurdu.
Vital Football'un haberine göre, teknik direktör Nuno Espirito, Gabriel'in elden kaçması üzerine rotayı yeniden Christian Luyindama'ya çevirdi.
Espirito'nun listesinde Luyindama'nın dışında Manchester City'den Tosin Adarabioyo ve Sheffield United'dan John Egan da öncelikli konumda bulunuyor.
Wolves'in, 26 yaşındaki Demokratik Kongolu stoper için yaz aylarında devreye girebileceği dile getiriliyor.
- 30.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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