Wolverhampton'da rota yeniden Galatasaraylı Christian Luyindama! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray İngiliz ekibinde rota yeniden Luyindama!

'da rota yeniden !

Wolverhampton'da rota yeniden Christian Luyindama!

Defans hattına takviye yapmak isteyen ekibi 'da 'nun listesindeki isimlerden 'in ile anlaşmaya varması üzerine rota yeni Galatasaraylı 'ya çevrildi.

İngiltere 'de bu sezon harikalar yaratan 'da gelecek sezon için çalışmaları erkenden başladı.

'nun taleplerine göre hareket eden İngiliz ekibi, listenin ilk sıralarında yer alan 'in ile anlaşması üzerine büyük bir darbe aldı. Fransız gazeteci Manu Lonjon, Magalhaes'in ekibiyle söz kestiğini duyurdu.

Vital Football'un haberine göre, teknik direktör Nuno Espirito, Gabriel'in elden kaçması üzerine rotayı yeniden 'ya çevirdi.

Espirito'nun listesinde Luyindama'nın dışında Manchester City'den Tosin Adarabioyo ve Sheffield United'dan John Egan da öncelikli konumda bulunuyor.

Wolves'in, 26 yaşındaki Demokratik Kongolu stoper için yaz aylarında devreye girebileceği dile getiriliyor.

  1. 30.03.2020
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