Ve Fatih Terim resmen açıkladı! Emeklilik...

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, ailesinden gelen "Artık işi bırak, bizimle kal" çağrılarına kulak tıkadı. Görevine devam edeceğini açıkladı.

Hastane odasından taraftara ve öğrencilerine mesaj yolladı: "Ne bırakması. Daha güçlü olarak aranıza döneceğim. Çıkar çıkmaz Florya'dayım."

DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM

Pazartesi gününden bu yana coronavirüs tedavisi için hastanede bulunan Fatih Terim, Türk futbolunun gündemindeki isim durumunda… Hastalık süreci nedeniyle büyük bir endişe yaşayan eşi ve kızlarından "Artık dinlen" çağrısı alan tecrübeli teknik adamın kesin kararını verdiği öğrenildi.

HASTA YATAĞINDA BİLE...

Milliyet'in haberine göre İmparator kesinlikle bırakmayı düşünmüyor. Hatta Terim'in hastanede bile takımın durumunu takip ettiği ve yeni sezon ile ilgili çalışma yaptığı bile belirtiliyor.

HIRSINDAN BİR ŞEY GİTMEDİ!

Başarılı hocanın, "Galatasaraylılar'a bir söz verdim. Daha kazanılacak çok zafer, alınacak çok kupa var. Ne bırakması!.. Çok daha güçlü şekilde görevime döneceğim" dediği de ifade ediliyor.

TEST SONUÇLARI HENÜZ ÇIKMADI

G.Saray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner dün Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın son testlerinin negatif çıktığını iddia etti. Terim'in kızı Buse ise, "Babamın yeni test sonuçları gelmedi" dedi.

FATİH TERİM ÇOK GÜÇLÜ BİRİ

Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Zoran Simovic, Fatih Terim'le ilgili konuştu. Simovic, "Terim çok güçlü biri… Her türlü tedaviye dayanacaktır" ifadesini kullandı.

İKİNCİ TEST BEKLENİYOR

Terim'e 2-3 gün içinde ikinci test yapılacağı ve sonuca göre kısa sürede taburcu olabileceği konuşuluyor.

ESKİ YÖNETİCİDEN MÜJDELER

G.Saray eski yöneticisi Özgür Özüdoğru, Twitter'dan "Bu pazar inanılmaz güzel! Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'la konuştum. Hepsinin moralleri, inançları çok iyi" dedi.