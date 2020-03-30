Ve Fatih Terim resmen açıkladı! Emeklilik...
Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünya yayılan corona virüsü, Türkiye'de de etkisini gösterirken can kayıplarına neden olmuştu. Öte yandan Galatasaray'da da teknik direktör Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerce coronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Sarı kırmızılı teknik direktör, coronavirüsü testlerinin ardından hastaneye kaldırılırken, akıllara 'taburcu olduktan sonra emekli olacak mı?' soruları gelmişti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu soruların cevabını verdi! İşte yaşanan son gelişmeler...
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, ailesinden gelen "Artık işi bırak, bizimle kal" çağrılarına kulak tıkadı. Görevine devam edeceğini açıkladı.
Hastane odasından taraftara ve öğrencilerine mesaj yolladı: "Ne bırakması. Daha güçlü olarak aranıza döneceğim. Çıkar çıkmaz Florya'dayım."
DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM
Pazartesi gününden bu yana coronavirüs tedavisi için hastanede bulunan Fatih Terim, Türk futbolunun gündemindeki isim durumunda… Hastalık süreci nedeniyle büyük bir endişe yaşayan eşi ve kızlarından "Artık dinlen" çağrısı alan tecrübeli teknik adamın kesin kararını verdiği öğrenildi.
HASTA YATAĞINDA BİLE...
Milliyet'in haberine göre İmparator kesinlikle bırakmayı düşünmüyor. Hatta Terim'in hastanede bile takımın durumunu takip ettiği ve yeni sezon ile ilgili çalışma yaptığı bile belirtiliyor.
HIRSINDAN BİR ŞEY GİTMEDİ!
Başarılı hocanın, "Galatasaraylılar'a bir söz verdim. Daha kazanılacak çok zafer, alınacak çok kupa var. Ne bırakması!.. Çok daha güçlü şekilde görevime döneceğim" dediği de ifade ediliyor.
TEST SONUÇLARI HENÜZ ÇIKMADI
G.Saray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner dün Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın son testlerinin negatif çıktığını iddia etti. Terim'in kızı Buse ise, "Babamın yeni test sonuçları gelmedi" dedi.
FATİH TERİM ÇOK GÜÇLÜ BİRİ
Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Zoran Simovic, Fatih Terim'le ilgili konuştu. Simovic, "Terim çok güçlü biri… Her türlü tedaviye dayanacaktır" ifadesini kullandı.
İKİNCİ TEST BEKLENİYOR
Terim'e 2-3 gün içinde ikinci test yapılacağı ve sonuca göre kısa sürede taburcu olabileceği konuşuluyor.
ESKİ YÖNETİCİDEN MÜJDELER
G.Saray eski yöneticisi Özgür Özüdoğru, Twitter'dan "Bu pazar inanılmaz güzel! Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'la konuştum. Hepsinin moralleri, inançları çok iyi" dedi.
- 30.03.2020
- Güncelleme: 30.03.2020 12:49
- Claudio Taffarel'den flaş itirafı! "Kariyerimi o an sonlandırdım"
- Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko coronaya rağmen hokey maçına çıktı
- Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den ihmal açıklaması ve sert eleştiri!
- Marcus Smart 9 günde corona virüsünü yendi!
- Yılın takası gerçekleşiyor! Alpaslan Öztürk Fenerbahçe'ye
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ve Fatih Terim resmen açıkladı! Emeklilik... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.