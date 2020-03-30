Galatasaray'a Fatih Terim müjdesi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 23 Mart Pazartesi günü sosyal medya üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve tedaviye başlandığını açıklamıştı.

Tecrübeli teknik adam, tedavisinin 8'inci gününde yapılan tetkikleri sonucunda bugün hastaneden taburcu edildi.

Terim'in tedavi gördüğü Liv Hospital'dan yapılan açıklamada, "Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

BUSE TERİM'DEN MESAJ!

Fatih Terim'in taburcu edilmesi üzerine tecrübeli çalıştırıcının kızı Buse Terim sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Buse Terim yaptığı paylaşımda "Şükürler olsun babam taburcu oldu. En sonki postum'da "sen iyileştiğinde güneşte açacak" yazmıştım, bugün taburcu oldu ve güneş açtı. Şimdi evde izole bir şekilde dinlenmeye ve tedavisine evden devam edecek. Bu süreçte gerçek anlamda yanımızda olan, arayan, soran, mesaj atan, sosyal medyadan iyi dileklerini gönderen, dua eden tanıdığım tanımadığım herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bu hastalık ile mücadele eden tüm hastalara güç ve şifa diliyorum. Bu süreçte kendi canını riske atarak çalışan tüm sağlık personeline kuvvet diliyorum. Biliyorum ki bundan sonrasında benim için hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Her anımın, elimdekilerin, ailemin, sağlığımızın kıymetini her gün bileceğim ve kendime hatırlatacağım. Siz de öyle yapın olur mu?" ifadelerini kullandı.