Son dakika: Yusuf Günay'ın corona virüsü testi pozitif çıktı!
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in ardından son dakika bilgisine göre, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın da test sonucu pozitif çıktı. Günay, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in ardından Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın da test sonucu pozitif çıktı. Günay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Öte yandan Galatasaray Kulübünden de konuyla alakalı bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz." denildi.
MUSTAFA CENGİZ "TEMİZ" ÇIKTI
Başkan yardımcısı Yusuf Günay ile birlikte gittiği hastanedeki test sonucu belli oldu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan COVID-19 testleri negatif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.
- 27.03.2020
- Güncelleme: 27.03.2020 12:49
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