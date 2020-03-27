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27 Mart 2020, Cuma
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Falcao'dan 'a sürpriz!

Falcao'dan Cenk Tosun'a sürpriz!

A Milli Futbol Takımımız'ın yıldız futbolcusu 'a 'ın dünyaca ünlü golcüsü 'dan sürpriz geldi. Kolombiyalı futbolcu sakatlığı bulunan Cenk Tosun'un sosyal medyadaki canlı yayınına katıldı ve 'Geçmiş olsun' yazdı. Cenk'ten de Falcao'ya cevap geldi.

'dan 'a geçmiş olsun mesajı geldi. ekiplerinden 'a kiralanan ancak geçirdiği talihsiz sakatlık sonrası Everton'a geri dönen 28 yaşındaki golcü futbolcu sosyal medyada bir canlı yayına konuk oldu.

Milli futbolcu Cenk Tosun, dünyaca ünlü hesabı '433' ile görüntülü bir konuşma gerçekleştirdi. Soruları yanıtlayan Cenk Tosun'a Radamel Falcao'dan sürpriz bir mesaj geldi.

Sakatlığının iyiye gittiğini kaydeden Cenk, "Günden güne daha iyi duruma geliyorum. Zaten tedavim devam ediyor. Kontrolleri aksatmıyoruz. Şu anda böyle bir boşluğun olması aslında benim için iyi oldu. Elbette kimse istemez sakat olmayı. Ama maalesef ben bir sakatlık yaşadım fakat bir anda böyle bir boşluk oluştu" ifadelerini kullandı.

FALCAO: GEÇMİŞ OLSUN, CENK: ÇOK TEŞEKKÜRLER
Canlı röportaj sırasında Falcao'dan da 'Geçmiş olsun' mesajı gelince Cenk Tosun; "Çok teşekkürler Falcao" yanıtını verdi.

ÇAĞLAR'A ÖVGÜ
Karantina'da evde ailesiyle vakit geçirdiğini aktaran Cenk Tosun, 'ye de övgülerde bulundu.

Tecrübeli forvet, "Karantinada'da kalmak için bir arkadaş seçsem Çağlar Söyüncü olurdu. Gerçekten çok eğlenceli bir insan ve iyi bir dost. Sahada belki çok sert bir futbolcu ama saha dışında tam tersi, iyi ve kibar biri" yorumunu yaptı.

  1. 27.03.2020
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