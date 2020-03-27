Falcao'dan Cenk Tosun'a sürpriz!

Radamel Falcao'dan Cenk Tosun'a geçmiş olsun mesajı geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'a kiralanan ancak geçirdiği talihsiz sakatlık sonrası Everton'a geri dönen 28 yaşındaki golcü futbolcu sosyal medyada bir canlı yayına konuk oldu.

Milli futbolcu Cenk Tosun, dünyaca ünlü Instagram hesabı '433' ile görüntülü bir konuşma gerçekleştirdi. Soruları yanıtlayan Cenk Tosun'a Radamel Falcao'dan sürpriz bir mesaj geldi.

Sakatlığının iyiye gittiğini kaydeden Cenk, "Günden güne daha iyi duruma geliyorum. Zaten tedavim devam ediyor. Kontrolleri aksatmıyoruz. Şu anda böyle bir boşluğun olması aslında benim için iyi oldu. Elbette kimse istemez sakat olmayı. Ama maalesef ben bir sakatlık yaşadım fakat bir anda böyle bir boşluk oluştu" ifadelerini kullandı.

FALCAO: GEÇMİŞ OLSUN, CENK: ÇOK TEŞEKKÜRLER

Canlı röportaj sırasında Falcao'dan da 'Geçmiş olsun' mesajı gelince Cenk Tosun; "Çok teşekkürler Falcao" yanıtını verdi.





ÇAĞLAR'A ÖVGÜ

Karantina'da evde ailesiyle vakit geçirdiğini aktaran Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü'ye de övgülerde bulundu.

Tecrübeli forvet, "Karantinada'da kalmak için bir arkadaş seçsem Çağlar Söyüncü olurdu. Gerçekten çok eğlenceli bir insan ve iyi bir dost. Sahada belki çok sert bir futbolcu ama saha dışında tam tersi, iyi ve kibar biri" yorumunu yaptı.