Haberler Galeri Fatih Terim'i vuran corona virüsü şanssızlığı! 90 kişide...

Fatih Terim'i vuran corona virüsü şanssızlığı! 90 kişide...

Son dakika corona virüs haberi... Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, Türkiye'de de ölümlere yol açarken, futbol camiasını da derinden vurdu. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde corona virüs testi yaptırdığını ve bunun pozitif çıktığın duyurdu. Açıklamanın ardından tedaviye alınan Fatih Terim'in sağlığınının iyi olduğu aktarılırken, perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı! İşte detaylar...

27 Mart 2020 Cuma 10:05 Güncelleme: 27.03.2020 10:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





