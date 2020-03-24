Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a destek paylaşımı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
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'dan ve 'a destek paylaşımı

Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a destek paylaşımı

'da ikinci başkan ile teknik direktör 'in, corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, iki isme destek olmak için bir paylaşım yaptı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını spor camiasında da görülmeye devam ediyor. İlk olarak İkinci Başkanı ve eşinde virüse rastlanmıştı.

Bu gelişmenin ardından tecrübeli teknik direktör de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, corona virüse yakalandığını duyurdu. Deneyimli antrenör durumunun iyi olduğunu ve hastanede tedavi gördüğünü de sözlerine ekledi.

Galatasaray Kulübü de başkan yardımcısı ve hocasına destek olmak için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı hesap, Abdurrahim Albayrak ile Fatih Terim'in birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Birlikte yeneceğiz" notunu düştü.

  1. 24.03.2020
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