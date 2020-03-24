Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a destek paylaşımı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını spor camiasında da görülmeye devam ediyor. İlk olarak Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşinde virüse rastlanmıştı.

Bu gelişmenin ardından tecrübeli teknik direktör Fatih Terim de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, corona virüse yakalandığını duyurdu. Deneyimli antrenör durumunun iyi olduğunu ve hastanede tedavi gördüğünü de sözlerine ekledi.

Galatasaray Kulübü de başkan yardımcısı ve hocasına destek olmak için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı hesap, Abdurrahim Albayrak ile Fatih Terim'in birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Birlikte yeneceğiz" notunu düştü.