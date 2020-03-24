Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a destek paylaşımı
Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim'in, corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, iki isme destek olmak için bir paylaşım yaptı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını spor camiasında da görülmeye devam ediyor. İlk olarak Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşinde virüse rastlanmıştı.
Bu gelişmenin ardından tecrübeli teknik direktör Fatih Terim de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, corona virüse yakalandığını duyurdu. Deneyimli antrenör durumunun iyi olduğunu ve hastanede tedavi gördüğünü de sözlerine ekledi.
Galatasaray Kulübü de başkan yardımcısı ve hocasına destek olmak için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı hesap, Abdurrahim Albayrak ile Fatih Terim'in birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Birlikte yeneceğiz" notunu düştü.
#BirlikteYeneceğiz! pic.twitter.com/IMhE2O8UII— #BirlikteYeneceğiz! - G a l a t a s a r a y S K (@GalatasaraySK) March 24, 2020
- 24.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a destek paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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