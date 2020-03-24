Fatih Terim'e İtalya'dan destek
Fiorentina, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim için destek mesajı paylaştı. Fiorentina tarafından Terim’in sosyal medya üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurduğu mesaja yapılan yorumda, “Forza Imperatore” (Haydi İmparator) ifadesi kullanıldı.
Fiorentina, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim için destek mesajı paylaştı. Fiorentina tarafından Terim'in sosyal medya üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurduğu mesaja yapılan yorumda, "Forza Imperatore" (Haydi İmparator) ifadesi kullanıldı.
MESAJ YAĞDIRDILAR
Galatasaraylı futbolcular "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Falcao, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Dualarım iyileşmen için." mesajına
yer verdi. Onyekuru ise "Geçmiş olsun hocam. Sen gerçek bir
savaşçısın ve kısa sürede geri döneceğini biliyorum!" paylaşımını
yaptı. Feghouli, "Bu zorluğun da üstesinden geleceksin hocam. Her zamanki gibi güçlü ve kararlı ol!" paylaşımında bulundu. Didier Drogba ise "Dualarım hocam ve tüm Türk halkıyla" dedi.
- 24.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Terim'e İtalya'dan destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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