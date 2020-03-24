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24 Mart 2020, Salı
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Fatih Terim'e İtalya'dan destek

, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan G.Saray Teknik Direktörü için destek mesajı paylaştı. Fiorentina tarafından Terim’in sosyal medya üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurduğu mesaja yapılan yorumda, “” (Haydi İmparator) ifadesi kullanıldı.

, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan G.Saray Teknik Direktörü için destek mesajı paylaştı. Fiorentina tarafından Terim'in sosyal medya üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurduğu mesaja yapılan yorumda, "" (Haydi İmparator) ifadesi kullanıldı.

MESAJ YAĞDIRDILAR

Galatasaraylı futbolcular "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Falcao, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Dualarım iyileşmen için." mesajına
yer verdi. Onyekuru ise "Geçmiş olsun hocam. Sen gerçek bir
savaşçısın ve kısa sürede geri döneceğini biliyorum!" paylaşımını
yaptı. Feghouli, "Bu zorluğun da üstesinden geleceksin hocam. Her zamanki gibi güçlü ve kararlı ol!" paylaşımında bulundu. ise "Dualarım hocam ve tüm Türk halkıyla" dedi.

  1. 24.3.2020
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