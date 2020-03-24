Fatih Terim'e İtalya'dan destek

Fiorentina, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim için destek mesajı paylaştı. Fiorentina tarafından Terim'in sosyal medya üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurduğu mesaja yapılan yorumda, "Forza Imperatore" (Haydi İmparator) ifadesi kullanıldı.

MESAJ YAĞDIRDILAR

Galatasaraylı futbolcular "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Falcao, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Dualarım iyileşmen için." mesajına

yer verdi. Onyekuru ise "Geçmiş olsun hocam. Sen gerçek bir

savaşçısın ve kısa sürede geri döneceğini biliyorum!" paylaşımını

yaptı. Feghouli, "Bu zorluğun da üstesinden geleceksin hocam. Her zamanki gibi güçlü ve kararlı ol!" paylaşımında bulundu. Didier Drogba ise "Dualarım hocam ve tüm Türk halkıyla" dedi.