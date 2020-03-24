Corona virüs Galatasaray'a da bulaştı
Corona virüs, Fenerbahçe’den sonra Galatasaray’ı da vurdu. Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak’tan sonra Fatih Terim’in de virüse yakalandığı tespit edildi. Her iki isim de hastanede tedavi altına alındı.
Dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgını, Fenerabahçe'den sonra Galatasaray'ı da sarstı. Bir süredir tedavi altında bulunan ve ilk testi negatif olan Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın ikinci testinin pozitif olduğu ortaya çıkmasının ardından dün akşam saatlerinde Fatih Terim ile ilgili gelişmeler sarı-kırmızılı camiada deprem etkisi yarattı. Cuma günü kulüpte tüm personele yapılan (yaklaşık 100 kişi) testler sonucunda Kovid- 19 testi pozitif çıkan Terim, Liv Hospital'de tedavi altına alındı. Terim'in yardımcılarının testleri ise negatif çıktı.
BAŞKAN CENGİZ DE GİRECEK
Albayrak'ın durumu sonrası tüm yetkilerini başkan yardımcısı Yusuf Günay'a devreden Mustafa Cengiz'in de bugün testten geçeceği öğrenildi. Fatih Terim, resmi hesabından testinin pozitif çıktığını açıklarken, teknik heyetindeki Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in de pozitif çıktığı haberleri daha sonra yalanlandı. Haber Global'de konuşan Prof. Dr. Dilek Arman, "Fatih Terim'in çok hafif bir öksürüğü var, ateşi yok. Çok ciddi yoğun bakım gerektirecek bir durum olmadığını biliyorum" dedi. Sarı-kırmızılı futbolcularda ise testin negatif çıktığı öğrenildi.
- 24.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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