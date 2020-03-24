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24 Mart 2020, Salı
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Corona virüs 'a da bulaştı

Corona virüs Galatasaray'a da bulaştı

Corona virüs, ’den sonra ’ı da vurdu. Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı ’tan sonra ’in de virüse yakalandığı tespit edildi. Her iki isim de hastanede tedavi altına alındı.

Dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgını, Fenerabahçe'den sonra 'ı da sarstı. Bir süredir tedavi altında bulunan ve ilk testi negatif olan ve eşi Şükran Albayrak'ın ikinci testinin pozitif olduğu ortaya çıkmasının ardından dün akşam saatlerinde ile ilgili gelişmeler sarı-kırmızılı camiada deprem etkisi yarattı. Cuma günü kulüpte tüm personele yapılan (yaklaşık 100 kişi) testler sonucunda Kovid- 19 testi pozitif çıkan Terim, 'de tedavi altına alındı. Terim'in yardımcılarının testleri ise negatif çıktı.

BAŞKAN CENGİZ DE GİRECEK
Albayrak'ın durumu sonrası tüm yetkilerini başkan yardımcısı Yusuf Günay'a devreden 'in de bugün testten geçeceği öğrenildi. Fatih Terim, resmi hesabından testinin pozitif çıktığını açıklarken, teknik heyetindeki , ve Levent Şahin'in de pozitif çıktığı haberleri daha sonra yalanlandı. Haber Global'de konuşan Prof. Dr. Dilek Arman, "Fatih Terim'in çok hafif bir öksürüğü var, ateşi yok. Çok ciddi yoğun bakım gerektirecek bir durum olmadığını biliyorum" dedi. Sarı-kırmızılı futbolcularda ise testin negatif çıktığı öğrenildi.

  1. 24.3.2020
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