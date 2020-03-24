Corona virüs Galatasaray'a da bulaştı

Dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgını, Fenerabahçe'den sonra Galatasaray'ı da sarstı. Bir süredir tedavi altında bulunan ve ilk testi negatif olan Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın ikinci testinin pozitif olduğu ortaya çıkmasının ardından dün akşam saatlerinde Fatih Terim ile ilgili gelişmeler sarı-kırmızılı camiada deprem etkisi yarattı. Cuma günü kulüpte tüm personele yapılan (yaklaşık 100 kişi) testler sonucunda Kovid- 19 testi pozitif çıkan Terim, Liv Hospital'de tedavi altına alındı. Terim'in yardımcılarının testleri ise negatif çıktı.



BAŞKAN CENGİZ DE GİRECEK

Albayrak'ın durumu sonrası tüm yetkilerini başkan yardımcısı Yusuf Günay'a devreden Mustafa Cengiz'in de bugün testten geçeceği öğrenildi. Fatih Terim, resmi hesabından testinin pozitif çıktığını açıklarken, teknik heyetindeki Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in de pozitif çıktığı haberleri daha sonra yalanlandı. Haber Global'de konuşan Prof. Dr. Dilek Arman, "Fatih Terim'in çok hafif bir öksürüğü var, ateşi yok. Çok ciddi yoğun bakım gerektirecek bir durum olmadığını biliyorum" dedi. Sarı-kırmızılı futbolcularda ise testin negatif çıktığı öğrenildi.