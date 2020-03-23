Taylan Antalyalı: 14 gün kuralına uyalım!
Galatasaray'ın genç futbolcusu Taylan Antalyalı, corona virüs salgınına karşı herkesi hijyen kurallarına uymaya ve evde kalmaya davet etti.
Sarı-kırmızılıların orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, corona virüs önlemleri konusunda vatandaşlara mesaj verdi. 25 yaşındaki futbolcu, hijyene ve devlet yetkililerinin belirlediği kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.
"14 KURALA UYALIM"
Sağlık Bakanlığı'nın "evde kal" çağrısını hatırlatan Antalyalı, "Corona virüs nedeniyle ailem ve ben gerekli önlemleri aldık. Hijyen konusuna dikkat ediyoruz, dışarıya çıkmamaya özen gösteriyoruz. Siz de uyulması gereken 14 kurala dikkat edin. Bu durumu ülke olarak hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum. Sağlık Bakanlığımızın ve yetkilerimizin uyarıları oluyor, lütfen onlara uyun. Kendinize, çevrenize ve sevdiklerine dikkat edin. Evinizde kalın ve dışarıya çıkmayın. Bunu birlik olarak atlatalım. Sağlık her şeyden önemli, kendinize iyi bakın" dedi.
- 23.03.2020
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