Fenerbahçe'den 65 yaş üstü üyelerine koronavirüs uyarısı!
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Fenerbahçe Kulübü, üyelerini SMS yoluyla uyardı.
Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan kongre üyelerinin sokağa çıkmaması yönünde uyarıda bulundu.
Sarı-lacivertli kulüp tarafından üyelere SMS yoluyla gönderilen mesajda, "Değerli üyelerimiz, ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs tehlikesine karşı kurallara uyarak ve önlem alarak mücadele edebiliriz. Bu bağlamda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan üyelerimizin, sokağa çıkmama kuralına uyum göstermelerinin çok kritik olduğunu hatırlatmak istiyoruz. En kısa zamanda sağlıklı günlerde tribünlerimizde buluşmayı diliyoruz. Bu süreçten hep birlikte güçlenerek çıkacağımıza inancımız tam. Birlikte başaracağız. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz" ifadelerine yer verildi.
- 22.03.2020
- Galatasaray'a 25 milyon Euro'luk transfer bütçesi!
- Hangi ilde ne kadar Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarı var! İşte cevabı...
- Fenerbahçe'ye koronavirüs açıklaması sonrası destek mesajları!
- Beşiktaş'ın yıldızı Kevin-Prince Boateng'i görenler tanıyamıyor!
- İşte Mbaye Diagne'nin yeni adresi! Galatasaray'a ciddi gelir...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'den 65 yaş üstü üyelerine koronavirüs uyarısı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.