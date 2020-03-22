Fenerbahçe'den 65 yaş üstü üyelerine koronavirüs uyarısı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Mart 2020, Pazar
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'den üyelerine uyarısı!

Fenerbahçe'den 65 yaş üstü üyelerine koronavirüs uyarısı!

Yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Kulübü, üyelerini yoluyla uyardı.

Kulübü, yeni tip (Kovid-19) nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan kongre üyelerinin sokağa çıkmaması yönünde uyarıda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından üyelere yoluyla gönderilen mesajda, "Değerli üyelerimiz, ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs tehlikesine karşı kurallara uyarak ve önlem alarak mücadele edebiliriz. Bu bağlamda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan üyelerimizin, sokağa çıkmama kuralına uyum göstermelerinin çok kritik olduğunu hatırlatmak istiyoruz. En kısa zamanda sağlıklı günlerde tribünlerimizde buluşmayı diliyoruz. Bu süreçten hep birlikte güçlenerek çıkacağımıza inancımız tam. Birlikte başaracağız. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz" ifadelerine yer verildi.

  1. 22.03.2020
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