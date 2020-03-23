Eski takım arkadaşı açıkladı! Ryan Babel sezon sonu...

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak performansından memnun kalmadığı Ryan Babel, ocak ayı transfer döneminde Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'a kiralanmıştı. Burada da beklentileri karşılayamayan tecrübeli oyuncu hakkında eski takım arkadaşı Hedwiges Maduro sürpriz bir açıklama yaptı.

Maduro, "Babel'in Ajax'a dönüşünü anlıyorum. Hem takım hem de kendisi için mantıklı bir seçimdi. Eğer lig devam etseydi hem kendisi hem Ajax'ın geleceği için de iyi olacaktı. Başka oyuncularda olmayan belirgin özellikleri var. Ancak Avrupa Şampiyonası'nda Bergwijn ve Malen gibi genç oyuncuların da varlığı ile Babel için zor olacağını düşünüyorum. Yaşı da ilerledi. Sanmıyorum ki Ajax gelecek sezon onunla devam etsin" ifadelerini kullandı.



