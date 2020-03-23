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23 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Eski takım arkadaşı açıkladı! Babel sezon sonu...

Eski takım arkadaşı açıkladı! sezon sonu...

Eski takım arkadaşı açıkladı! Ryan Babel sezon sonu...

'ın sezon ortasında ekibi Ajax'a kiralık olarak gönderdiği 'in eski takım arkadaşı tecrübeli futbolcunun gelecek sezon Ajax'ta devam etmeyeceğini düşündüğünü dile getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak performansından memnun kalmadığı , ocak ayı transfer döneminde Ligi ekiplerinden Ajax'a kiralanmıştı. Burada da beklentileri karşılayamayan tecrübeli oyuncu hakkında eski takım arkadaşı sürpriz bir açıklama yaptı.

Maduro, "Babel'in Ajax'a dönüşünü anlıyorum. Hem takım hem de kendisi için mantıklı bir seçimdi. Eğer lig devam etseydi hem kendisi hem Ajax'ın geleceği için de iyi olacaktı. Başka oyuncularda olmayan belirgin özellikleri var. Ancak Avrupa Şampiyonası'nda Bergwijn ve Malen gibi genç oyuncuların da varlığı ile Babel için zor olacağını düşünüyorum. Yaşı da ilerledi. Sanmıyorum ki Ajax gelecek sezon onunla devam etsin" ifadelerini kullandı.


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  1. 23.03.2020
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