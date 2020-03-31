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31 Mart 2020, Salı
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Cengiz’den maddi destek

Cengiz’den maddi destek

Başkanı , Covid-19 ile mücadele için bağışta bulundu.

Başkanı , Covid-19 ile mücadele için bağışta bulundu. Tutar kısmını gizleyerek EFT dekontunu Twitter'dan paylaşan Cengiz, "Hep birlikte, Haydi !" diyerek herkesi destek olmaya davet etti. Başkan daha önce 500 bin TL yardım yapacağını duyurmuştu.
  1. 31.3.2020
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