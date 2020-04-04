Ryan Donk teklifleri reddetti!
Galatasaray'ın sözleşmesi bu sezon bitecek olan isimlerinden Ryan Donk'a teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar'ın başarılı oyuncusu, kendisini ısrarla isteyen Hollanda kulüplerini reddederek kariyerini Galatasaray'da sürdürme planları yapıyor. İşte detaylar...
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ryan Donk transferin gözdesi... Sarı kırmızılıların Ocak 2016'da Kasımpaşa'dan 2.5 milyon Euro'ya transfer ettiği, ilk başlarda kendini gösteremese de Fatih Terim döneminde adeta yeniden doğan ve bu sezonki performansı ile büyük beğeni toplayan Hollandalı futbolcu üst üste teklifler almaya başladı. Özellikle, Donk'un geçmişte forma giydiği iki kulüp, Alkmaar Zaanstreek (AZ) ve Club Brugge tecrübeli oyuncuyu ısrarla istiyor.
TAKIM İÇİNDE AĞABEYLİK GÖREVİNİ BAŞARIYLA ÜSTLENDİ
Hem Club Brugge hem de AZ, sezon sonunda boşa çıkma ihtimali bulunan başarılı orta saha oyuncusunu bonservis bedeli olmaksızın kadrolarına katmak için hamlede bulundu. Kulüpler, yükselen form grafiği ile dikkat çeken 34 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçerek ilk tekliflerini sundular. Ancak, bu sezon Galatasaray forması ile 32 maça çıkan, 3 gol ve 1 de asiste imza atan Ryan Donk ise sözleşmesinin bitimine haftalar kala gelen tüm tekliflere set çekmiş durumda. Özellikle ligin ikinci yarısında zorunluluktan görev yaptığı stoperdeki başarısı ve takım içindeki 'ağabey' rolü nedeniyle Ryan Donk'un kalmasını Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de çok istiyor.
FERNADO MUSLERA'NIN ARDINDAN TAKIMIN İKİNCİ LİDERİ OLACAK
Donk'u takımın önemli parçalarından biri olarak gören Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Galatasaray Yönetimi, Ryan Donk'a 1+1 yıllık yeni bir sözleşme teklifinde bulunacak. Nitekim Donk da 'Önceliğim Galatasaray' diyerek menajeri Winny Haatrecht'e, sarı kırmızılı takımda kalmak istediğini iletti. Bu gelişmeler ışığında Aslan, önemli teklifler alan ancak yeni sözleşme imzalamak için kendilerini bekleyen Ryan Donk'a yalnızca yeni kontrat sunmayacak. Yönetim, gelecek sezondan itibaren tecrübeli oyuncuya ikinci kaptanlığı da verecek. Donk böylece Fernando Muslera'nın ardından takımın ikinci lideri olacak. Kısaca Hollandalı futbolcu hem yeni sözleşme imzalayacak hem de kaptanlık bandı ile onurlandırılacak. Galatasaray kariyeri boyunca toplam 115 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu 6 gol ve 8 asiste imza attı. (Hürriyet)
- 04.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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