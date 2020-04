Falcao ara vermiyor! 3 kuruma daha yardım etti

Galatasaray'a sezon başında Monaco'dan transfer edilen Radamel Falcao, sahadaki futbolcuğu kadar saha dışında da örnek bir kişilik sergiliyor.

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre geçtiğimiz günlerde İzmir'deki bir hastaneye malzeme yardımında bulunan Falcao ve eşi Lorelei Taron, bu kez de ülkesindeki Fondation Aid Live, Help Us Does Well ve Fundacion Sanar'a bağış yaptı.

Falcao'nun bu yardımları ülkesi Kolombiya'da gündem oldu. Yıldız futbolcu hakkında övgü dolu sözler sarf edildi.