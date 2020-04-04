Falcao ara vermiyor! 3 kuruma daha yardım etti - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Nisan 2020, Cumartesi
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Falcao ara vermiyor! 3 kuruma daha yardım etti

Falcao ara vermiyor! 3 kuruma daha yardım etti

'ın Kolombiyalı yıldızı , corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesi sonrası Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ekipman desteğinde bulunmuştu. Tecrübeli golcü, ülkesinde 3 kuruma daha el uzattı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'a sezon başında Monaco'dan transfer edilen , sahadaki futbolcuğu kadar saha dışında da örnek bir kişilik sergiliyor.

basınında yer alan haberlere göre geçtiğimiz günlerde 'deki bir hastaneye malzeme yardımında bulunan Falcao ve eşi Lorelei Taron, bu kez de ülkesindeki Fondation Aid Live, Help Us Does Well ve Fundacion Sanar'a bağış yaptı.

Falcao'nun bu yardımları ülkesi Kolombiya'da gündem oldu. Yıldız futbolcu hakkında övgü dolu sözler sarf edildi.


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  1. 04.04.2020
  2. Güncelleme: 04.04.2020 09:27
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