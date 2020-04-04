Falcao ara vermiyor! 3 kuruma daha yardım etti
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesi sonrası İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ekipman desteğinde bulunmuştu. Tecrübeli golcü, ülkesinde 3 kuruma daha el uzattı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'a sezon başında Monaco'dan transfer edilen Radamel Falcao, sahadaki futbolcuğu kadar saha dışında da örnek bir kişilik sergiliyor.
Kolombiya basınında yer alan haberlere göre geçtiğimiz günlerde İzmir'deki bir hastaneye malzeme yardımında bulunan Falcao ve eşi Lorelei Taron, bu kez de ülkesindeki Fondation Aid Live, Help Us Does Well ve Fundacion Sanar'a bağış yaptı.
Falcao'nun bu yardımları ülkesi Kolombiya'da gündem oldu. Yıldız futbolcu hakkında övgü dolu sözler sarf edildi.
- 04.04.2020
- Güncelleme: 04.04.2020 09:27
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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