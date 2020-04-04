Galatasaray'dan Nazım Sangare atağı!

Sarı-kırmızılılar hem Haziran ayında yeniden başlayacağı tahmin edilen Süper Lig için çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan 2021-2022 sezonunun transfer planlamalarını da sürdürüyor.

Yabancı ağırlıklı kadrosunu yerli isimlerle de takviye etmek isteyen Cimbom'un öncelik verdiği bölge sağ bek olarak gözüküyor. 34 yaşına gelen Mariano hücumda iyi performans verse de savunmada zaman zaman aksıyor. 30 yaşındaki Şener Özbayraklı ise kendisine verilen şansları iyi değerlendiremedi. Sarı-kırmızılılar, bu bölgeyi Antalyaspor'dan Nazım Sangare'yi alarak takviye etmeyi planlıyor.





HEDEFİNİ BÜYÜTTÜ

Cimbom, Nazım Sangare'yi alara takımın yaş ortalamasını da düşürmeyi planlıyor. 25 yaşındaki futbolcunun transferiyle Galatasaray sol kanatta Marcelo Saracchi'de olduğu gibi sağda da bir dinamizm yakalayacak. Gösterdiği performansla A Milli Takımı'na kadar yükselen Sangare de kariyerinin bu döneminde büyük bir takıma transfer olarak çıtayı yükseltmeyi hedefliyor. Sarı- kırmızılı yöneticilerin başarılı sağ bek ile kurduğu temastan olumlu yanıt aldıkları öğrenildi. Sangare gelirse Mariano veya Şener'den biri gidecek. Sözleşmesi bitecek Mariano'nun gitmesi yüksek ihtimal.