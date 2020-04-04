Galatasaray'dan Nazım Sangare atağı!
Galatasaray gelecek sezon kadrosunu gençleştirmek için hamlelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'un 25 yaşındaki futbolcusu için çalışmalarına hız verdi...
Sarı-kırmızılılar hem Haziran ayında yeniden başlayacağı tahmin edilen Süper Lig için çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan 2021-2022 sezonunun transfer planlamalarını da sürdürüyor.
Yabancı ağırlıklı kadrosunu yerli isimlerle de takviye etmek isteyen Cimbom'un öncelik verdiği bölge sağ bek olarak gözüküyor. 34 yaşına gelen Mariano hücumda iyi performans verse de savunmada zaman zaman aksıyor. 30 yaşındaki Şener Özbayraklı ise kendisine verilen şansları iyi değerlendiremedi. Sarı-kırmızılılar, bu bölgeyi Antalyaspor'dan Nazım Sangare'yi alarak takviye etmeyi planlıyor.
HEDEFİNİ BÜYÜTTÜ
Cimbom, Nazım Sangare'yi alara takımın yaş ortalamasını da düşürmeyi planlıyor. 25 yaşındaki futbolcunun transferiyle Galatasaray sol kanatta Marcelo Saracchi'de olduğu gibi sağda da bir dinamizm yakalayacak. Gösterdiği performansla A Milli Takımı'na kadar yükselen Sangare de kariyerinin bu döneminde büyük bir takıma transfer olarak çıtayı yükseltmeyi hedefliyor. Sarı- kırmızılı yöneticilerin başarılı sağ bek ile kurduğu temastan olumlu yanıt aldıkları öğrenildi. Sangare gelirse Mariano veya Şener'den biri gidecek. Sözleşmesi bitecek Mariano'nun gitmesi yüksek ihtimal.
- 4.4.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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