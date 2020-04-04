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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Mariano'nun yerine Süper Lig'in yıldızı geliyor!

'dan atağı!

Galatasaray'dan Nazım Sangare atağı!

gelecek sezon kadrosunu gençleştirmek için hamlelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, 'un 25 yaşındaki futbolcusu için çalışmalarına hız verdi...

Sarı-kırmızılılar hem Haziran ayında yeniden başlayacağı tahmin edilen için çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan 2021-2022 sezonunun planlamalarını da sürdürüyor.

Yabancı ağırlıklı kadrosunu yerli isimlerle de takviye etmek isteyen Cimbom'un öncelik verdiği bölge sağ bek olarak gözüküyor. 34 yaşına gelen Mariano hücumda iyi performans verse de savunmada zaman zaman aksıyor. 30 yaşındaki Şener Özbayraklı ise kendisine verilen şansları iyi değerlendiremedi. Sarı-kırmızılılar, bu bölgeyi 'dan 'yi alarak takviye etmeyi planlıyor.


HEDEFİNİ BÜYÜTTÜ

Cimbom, Nazım Sangare'yi alara takımın yaş ortalamasını da düşürmeyi planlıyor. 25 yaşındaki futbolcunun transferiyle sol kanatta Marcelo Saracchi'de olduğu gibi sağda da bir dinamizm yakalayacak. Gösterdiği performansla A 'na kadar yükselen Sangare de kariyerinin bu döneminde büyük bir takıma transfer olarak çıtayı yükseltmeyi hedefliyor. Sarı- kırmızılı yöneticilerin başarılı sağ bek ile kurduğu temastan olumlu yanıt aldıkları öğrenildi. Sangare gelirse Mariano veya Şener'den biri gidecek. Sözleşmesi bitecek Mariano'nun gitmesi yüksek ihtimal.

  1. 4.4.2020
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