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04 Nisan 2020, Cumartesi
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'ın defansı ‘Emin’ ellerde

Galatasaray'ın defansı ‘Emin’ ellerde

Corona virüsü sebebiyle kulüpler giderlerini düşürmeye çalışıyor. Aslan da Luyindama’yı Everton’a satarsa yola ile devam edecek.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü mali yönden sıkıntıda olan kulüpleri daha da zorluyor. Maçlar oynanmadığı, mağazalar kapalı olduğu için gelirleri neredeyse sıfıra inen kulüpler de geleceklerini altyapıda görüyor.

da bu kulüplerden biri. Sarı-kırmızılılarda satışından en çok para getirecek futbolcu Christian Luyindama. Demokratik Kongolu stoper, ağır sakatlığına rağmen ve 'deki performansıyla kulüplerinin gündeminde.

Özellikle Everton'ın ilgisi büyük. Aslan, 25 yaşındaki futbolcusunu Ada ekibine 10 milyon euro'nun üzerinde bir bedelle satmayı hedefliyor. Yerine ise güçlü bir transfer yapılmayacak. Şu anda 16 yaşında olan , tıpkı Ozan Kabak gibi sahaya sürülecek. Böylece Aslan ciddi manada kar edecek.

  1. 4.4.2020
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