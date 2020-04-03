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03 Nisan 2020, Cuma
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'den futbolculara mesaj!

Fatih Terim'den futbolculara mesaj!

ekiplerinden 'da hesabından bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın telekonferans yaptığı anın fotoğrafını paylaşan Terim oyunularına mesaj yolladı.

'da futbolcular ve karantina günlerinde telekonferans yoluyla iletişim sağlıyor. Sarı-kırmızılı takımda deneyimli teknik adam hesabından bu anın fotoğrafını paylaşarak, ''Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte taraftarımızla da buluşacağımız günü bekliyorum. Sağlıkla kalın..." ifadelerini kullandı.

  1. 03.04.2020
  2. Güncelleme: 03.04.2020 22:19
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