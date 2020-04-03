Fatih Terim'den futbolculara mesaj!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın telekonferans yaptığı anın fotoğrafını paylaşan Terim oyunularına mesaj yolladı.
Galatasaray'da futbolcular ve teknik direktör Fatih Terim karantina günlerinde telekonferans yoluyla iletişim sağlıyor. Sarı-kırmızılı takımda deneyimli teknik adam sosyal medya hesabından bu anın fotoğrafını paylaşarak, ''Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte taraftarımızla da buluşacağımız günü bekliyorum. Sağlıkla kalın..." ifadelerini kullandı.
- 03.04.2020
- Güncelleme: 03.04.2020 22:19
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