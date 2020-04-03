Fatih Terim'den futbolculara mesaj!

Galatasaray'da futbolcular ve teknik direktör Fatih Terim karantina günlerinde telekonferans yoluyla iletişim sağlıyor. Sarı-kırmızılı takımda deneyimli teknik adam sosyal medya hesabından bu anın fotoğrafını paylaşarak, ''Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte taraftarımızla da buluşacağımız günü bekliyorum. Sağlıkla kalın..." ifadelerini kullandı.