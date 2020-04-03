Adem Büyük: Takım arkadaşlarımı çok özledim

Galatasaraylı Adem Büyük, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabında canlı yayın konuğu oldu. Corona virüsü nedeniyle evde izole bir yaşam sürdüğünü belirten deneyimli futbolcu, günlerinin nasıl geçtiğini anlatırken, takım arkadaşlarını ve tesisleri çok özlediğini söyledi. İşte Adem Büyük'ün açıklamalarından satır başları:

"ÇOCUKLARLA VAKİT GEÇİRMEK DAHA ZOR"

"Günlerimiz kolay geçmiyor ama çocuklarımla ve eşimle vakit geçirmek güzel. Ancak çocuklarla vakit geçirmek futbol oynamaktan zor. Sıkılabiliyorlar ama sıkılmamaları için ailecek aktivitelerimizi çoğalttık. Çocuklarla ilgilenirken çok zorlanıyorum. Çünkü her gün değişik aktivite bulmak zorundayız. Ödevlerinde, ders bağlantılarında eşimle birlikte onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çocuklarla ilgilenmekten eşimle birbirimize çok fazla vakit ayıramıyoruz. Bazen vakit buldukça eşimle birlikte film izliyoruz. Dediğim gibi zor bir dönemden geçiyoruz. Hem bizim için, hem de çocuklarımız için. İnşallah bu dönemi en kısa zamanda atlatacağız"



"ANTRENMANLAR GAYET İYİ"

"Antrenmanlar gayet iyi. Bize verilen programlar ev ortamında yapılabilir olan programlar. Daha fazlasını yapamayız. En üst seviyede çalışıyoruz. Çalışmak zorundayız çünkü liglerin ne zaman başlayacağını bilmiyoruz. Bu sebepten dolayı hazır olmalıyız. Verilen antrenmanları her gün yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Profesyonel bir iş yaptığımız için kendimize dikkat ediyoruz. Çünkü bu bizim işimiz. İşler bu durumda olmasa bile biz kendimize normal şartlar altında bile dikkat etmek zorundayız. Hayat bir şekilde devam edecek bu yüzden kendimizi fiziksel olarak hazır tutmalıyız"



"KULÜPLE İLGİLİ HER ŞEYİ ÖZLEDİM"

"Kulüple ilgili her şeyi özledim. Bir futbolcu için en büyük motivasyon maç oynamaktır. İşimi çok seviyorum ve severek yapıyorum. Takım arkadaşlarımı çok özledim. Yeri geliyor ailemden çok arkadaşlarımı gördüğüm zaman oluyor. En çok arkadaşlarımla beraber taraftarlarımız önünde mücadele etmeyi özledim. İnşallah en kısa zamanda taraftarlarımızla birlikte geri döneceğiz"



"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN"

"Sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Kendilerinin haklarını ödeyemeyiz. Bizim için çok fazla çaba gösteriyorlar. Yakınlarımızdan göremeyeceğimiz fedakarlığı bize karşı gösteriyorlar. Biz de bu dönemlerde onlara yardımcı olmalıyız. Şu an onların dediklerini uygulamak, onlara yapabileceğimiz en büyük yardım olacaktır"