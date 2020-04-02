Transferde flaş gelişme! Arda Turan bombası ve Galatasaray...

Süper lig'de yüksek bütçeli kadrolara sahip birçok kulüp bulunurken, Galatasaray'ın da maaş yükü 40 milyon euronun üzerinde. Şimdiden önümüzdeki dönemin planlalamasını yapmak durumunda olan sarı-kırmızılılar, yüksek ücret alan oyunculardan da bu süreçte anlayış bekleyecek.