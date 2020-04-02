HaberlerGaleriTransferde flaş gelişme! Arda Turan bombası ve Galatasaray...
Transferde flaş gelişme! Arda Turan bombası ve Galatasaray...
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmaları başladı. Corona virüsü salgını sebebiyle mali konularda titiz davranacak olan sarı-kırmızılılar, yerli futbolculara ağırlık verecek. Sivasspor'un iki yıldızı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la prensip anlaşmasına varan Galatasaray'da eski futbolcusu Arda Turan'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
2 Nisan 2020 Perşembe 21:15
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Dünyanın bütün takımları Corona virüsü salgınından olumsuz yönde etkilenirken, bu durum Süper Lig ekiplerini de düşündürüyor. Mali konularda sıkıntı yaşamak istemeyen kulüpler planlarını hazırlarken, Galatasaray da belli başlı önlemler alacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper lig'de yüksek bütçeli kadrolara sahip birçok kulüp bulunurken, Galatasaray'ın da maaş yükü 40 milyon euronun üzerinde. Şimdiden önümüzdeki dönemin planlalamasını yapmak durumunda olan sarı-kırmızılılar, yüksek ücret alan oyunculardan da bu süreçte anlayış bekleyecek.
Galatasaray'daFalcao 5, Feghouli 3.85, Muslera 3.5, Belhanda 3.3 milyon Avro gibi maaşlara oynarken kiralık isimlerden Andone, Lemina ile Seri de 2 milyon Avro'yu aşkın maaşlarıyla dikkat çekiyor.
SÖZLEŞMELERİN REVİZE EDİLMESİ İSTENECEK! Futbolcularla yeniden masaya oturmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim bazı sözleşmeleri revize etmeyi hedefliyor. Bu süreçte transfer politikası da ekonomik şartlara göre planlanacak ve Cimbom uygun maaş ödenebilinecek oyunculara yönelecek.
GALATASARAY'IN YERLİ OPERASYONU! Bu noktada yerli isimler ön plana çıkarken, Galatasaray'ın radarında Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç'ın yanı sıra Nazım Sangare ile Oğulcan Çağlayan da bulunuyor.