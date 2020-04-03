Galatasaray'da 100 milyonluk kriz! Gözler onun üstünde - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
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Galatasaray'da 100 milyonluk kriz! Gözler onun üstünde

Galatasaray'da corona virüsü salgını nedeniyle yönetim oyunculardan feda talep ediyor. Nisan, mayıs ve haziran aylarında yaklaşık 100 milyon TL maaş ödemesi gereken sarı-kırmızılı yönetim zor durumda. Şimdiyse gözler o ismin üzerine çevrildi...

3 Nisan 2020 Cuma 08:06
Galatasaray'da 100 milyonluk kriz! Gözler onun üstünde

Corona virüsü kabusu nedeniyle futbola verilen aradan ekonomik olarak çok olumsuz etkilenen Galatasaray'da kriz kapıya dayanmış durumda...

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Galatasaray'da 100 milyonluk kriz! Gözler onun üstünde

Takvim'de yer alan habere göre takıma yılda 52 milyon Euro maaş ödemesi yapan sarı-kırmızılı yönetimin nisan, mayıs ve haziran aylarında futbolcular ve teknik heyete 14 milyon Euro (Yaklaşık 100 milyon lira) vermesi gerekiyor.

Galatasaray'da 100 milyonluk kriz! Gözler onun üstünde

Ancak şu anki mevcut tabloda böyle bir ödeme yapması mümkün olmayan yönetim gözünü takım içinde yapılacak 'feda' kampanyasına çevirmiş durumda.

Galatasaray'da 100 milyonluk kriz! Gözler onun üstünde

Öte yandan şu ana kadar Selçuk İnan dışında hiçbir futbolcudan destek açıklaması gelmemesi sıkıntı yaratıyor.

Galatasaray'da 100 milyonluk kriz! Gözler onun üstünde

Gözler Sofiane Feghouli'nin üzerinde...Cezayirli yıldız yıllık 3 milyon 850 bin Euro'luk kazancıyla Falcao'nun ardından takımın en fazla kazanan ismi durumunda.

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