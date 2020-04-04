Galatasaray Diagne'nin fiyatını belirledi!
Galatasaray'ın sezon başında Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne geri dönüyor… Teknik direktör Fatih Terim'in Belçika'da tutunamayan Senegalli yıldızdan yeni sezonda faydalanmayı düşündüğü öğrenildi. Galatasaray yönetimi de teklif gelirse golcü futbolcuyu elden çıkartamın planlarını yapıyor. Cimbom, 13 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Diagne'yi 5 milyon Euro getirene Senegalli'yi bırakacak.
Mbaye Diagne'yi Kasımpaşa'dan 13 milyon euro'ya alan Cimbom, 5 milyon euro getirene Senegalli'yi bırakacak. Diagne golleriyle şampiyonlukta pay sahibi olsa da sorumsuz tavırları nedeniyle Brugge'e kiralanmıştı. Belçika'da da tutunamayan Diagne sezon sonu dönecek.
TERİM'İN DIAGNE PLANI
Galatasaray'ın sezon başında Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne geri dönüyor… Teknik direktör Fatih Terim'in Belçika'da tutunamayan Senegalli yıldızdan yeni sezonda faydalanmayı düşündüğü öğrenildi. Tecrübeli hocanın kiralık sözleşmesi bitecek olan Florin Andone'nin yerine Diagne'yi monte etmeyi planladığı belirtiliyor. Geçen sezon devre arasında 13 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa'dan alınan Diagne'nin 2023'e kadar sözleşmesi var.
- 4.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray Diagne'nin fiyatını belirledi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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