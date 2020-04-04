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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Diagne'nin fiyatını belirledi!

Galatasaray Diagne'nin fiyatını belirledi!

'ın sezon başında Brugge'e kiraladığı geri dönüyor… 'in 'da tutunamayan yıldızdan faydalanmayı düşündüğü öğrenildi. Galatasaray yönetimi de teklif gelirse golcü futbolcuyu elden çıkartamın planlarını yapıyor. Cimbom, 13 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Diagne'yi 5 milyon Euro getirene Senegalli'yi bırakacak.

'yi 'dan 13 milyon euro'ya alan Cimbom, 5 milyon euro getirene 'yi bırakacak. Diagne golleriyle şampiyonlukta pay sahibi olsa da sorumsuz tavırları nedeniyle Brugge'e kiralanmıştı. 'da da tutunamayan Diagne sezon sonu dönecek.

TERİM'İN DIAGNE PLANI

'ın sezon başında Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne geri dönüyor… 'in Belçika'da tutunamayan Senegalli yıldızdan faydalanmayı düşündüğü öğrenildi. Tecrübeli hocanın kiralık sözleşmesi bitecek olan Florin Andone'nin yerine Diagne'yi monte etmeyi planladığı belirtiliyor. Geçen sezon devre arasında 13 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa'dan alınan Diagne'nin 2023'e kadar sözleşmesi var.

  1. 4.4.2020
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