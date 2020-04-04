Galatasaray Diagne'nin fiyatını belirledi!

Mbaye Diagne'yi Kasımpaşa'dan 13 milyon euro'ya alan Cimbom, 5 milyon euro getirene Senegalli'yi bırakacak. Diagne golleriyle şampiyonlukta pay sahibi olsa da sorumsuz tavırları nedeniyle Brugge'e kiralanmıştı. Belçika'da da tutunamayan Diagne sezon sonu dönecek.

TERİM'İN DIAGNE PLANI

Galatasaray'ın sezon başında Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne geri dönüyor… Teknik direktör Fatih Terim'in Belçika'da tutunamayan Senegalli yıldızdan yeni sezonda faydalanmayı düşündüğü öğrenildi. Tecrübeli hocanın kiralık sözleşmesi bitecek olan Florin Andone'nin yerine Diagne'yi monte etmeyi planladığı belirtiliyor. Geçen sezon devre arasında 13 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa'dan alınan Diagne'nin 2023'e kadar sözleşmesi var.