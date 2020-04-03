Galatasaray'a gelecek mi? Okay Yokuşlu'dan transfer sözleri!
Galatasaray'la adı anılan milli yıldız Okay Yokuşlu'dan önemli açıklamalar geldi. Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini söyleyen yıldız futbolcu, tek temennisinin liglerin tekrardan başlaması olduğunu dile getirdi.
Galatasaray'a Okay Yokuşlu'dan kötü haber geldi. İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu, TRT Spor'a karantina günleriyle ilgili açıklamalarda bulunurken, transfer söylentileri hakkında konuştu. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın transfer gözdesi konumunda bulunan yıldız futbolcu, Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini açıkladı.
"MESSI MARKE EDİLMESİ ÇOK ZOR BİR FUTBOLCU"
Messi'nin marke edilmesi zor biri olduğunu vurgulayan Okay Yokuşlu, "Buraya geldiğimden itibaren İspanya'daki futbolcular ve kulüplerin Messi'ye saygısı var. Herkes çok büyük saygı duyuyor. Çok büyük bir yetenek. Futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri. Ona karşı oynarken önlemler alıyorsunuz tabi. Bizim maçımızda gol atmıştı. Marke etmesi çok zor bir futbolcu" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'YE DÖNECEK Mİ?
"Şu an için Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum" diyen milli yıldız, "Hedeflerime doğru ilerliyorum. Memnun edici tepkiler alıyorum. Celta Vigo'da olmaktan dolayı memnunum. Şu an için gündemde böyle bir şey yok. Gelecek için konuşmak zor ama şu an için mutluyum. Tek temennim ligin tekrar başlaması" sözlerini kullandı.
Okay, transfer teklifi alıp almadığı yönündeki soruya ise "Sezon içinde transferle menajerim ilgileniyor. Görüşmeleri de transfer sürecinde konuşuyoruz. Bana bir bilgi gelmedi" cevabını verdi.
KARANTİNA GÜNLERİNDE NELER YAPIYOR?
Vigo şehri deniz kenarı. Burada sahil kenarları çok güzel. Koronavirüsün ardından sahilde yürümek istiyorum. En çok bunu özledim. Şehirde görüştüğümüz insanlarla görüşeceğim. Mutfakta eşime yardım etmeye çalışıyorum. Günün büyük bir bölümünde antrenman yapıyorum. Dün kitap okumaya başladım. Bu süreç insanların kendine yatırım yapması açısından büyük bir avantaj.
- 03.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a gelecek mi? Okay Yokuşlu'dan transfer sözleri! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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