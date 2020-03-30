Son dakika: Galatasaray'dan Yusuf Günay açıklaması!
Galatasaray'dan son dakika corona virüsü açıklaması... Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde corona virüsü testi pozitif çıkan Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile ilgili kamuoyu bilgilendirmesinde bulundu. Yapılan açıklamada, "Sn. Günay'ın iyileşme ve tedavisinin kalan kısmının evinde devam etmesi uygun görülmüştür." denildi. İşte detaylar...
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yeni tip koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Yusuf Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibarıyla taburcu oldum. Ulus Liv Hospital doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada da 24 Mart'ta hastanede tedavi altına alınan Yusuf Günay'ın yapılan son tetkikleri sonrasında taburcu edilmesine karar verildiği belirtilerek, "Sayın Günay'ın iyileşme ve tedavisinin kalan kısmının evinde devam etmesi uygun görülmüştür. Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletirken bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara da acil şifalar diliyoruz." denildi.
- 30.03.2020
- Güncelleme: 30.03.2020 14:53
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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