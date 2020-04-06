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06 Nisan 2020, Pazartesi
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’ya talip

Mariano’ya talip

'nun hocası , ile sözleşmesi bitmek üzere olan 'yu istiyor. 'da yayın yapan 'nın haberine göre; sağ beki güçlendirmeyi planlayan Sampaoli, Brezilyalı futbolcu ile yeniden bir araya gelecek.

'nun hocası , ile sözleşmesi bitmek üzere olan 'yu istiyor. 'da yayın yapan 'nın haberine göre; sağ beki güçlendirmeyi planlayan Sampaoli, Brezilyalı futbolcu ile yeniden bir araya gelecek.
  1. 6.4.2020
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