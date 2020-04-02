Falcao'dan anlamlı davranış! İzmir'de...

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, alkışlanacak bir harekete imza attı. Başarılı golcünün İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulunduğu bildirildi.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Galatasaray futbolcusu Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman ihtiyaçlarını desteklemek için bir bağışta bulundu. Sağlık çalışanları olarak bağışınızı ve fedakarlığınızı takdir ediyoruz. Desteğiniz, covid-19 vakaları dahil tüm hastalarımızın hayatını kurtararak misyonumuzu ilerletmeye yardımcı olacak.