Falcao'dan anlamlı davranış! İzmir'de... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
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Falcao'dan anlamlı davranış! 'de...

Falcao'dan anlamlı davranış! İzmir'de...

'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu 'nun, corona virüsü ile mücadele kapsamında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulunduğu açıklandı.

'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı futbolcu , alkışlanacak bir harekete imza attı. Başarılı golcünün Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulunduğu bildirildi.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Galatasaray futbolcusu Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman ihtiyaçlarını desteklemek için bir bağışta bulundu. Sağlık çalışanları olarak bağışınızı ve fedakarlığınızı takdir ediyoruz. Desteğiniz, covid-19 vakaları dahil tüm hastalarımızın hayatını kurtararak misyonumuzu ilerletmeye yardımcı olacak.

  1. 02.04.2020
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