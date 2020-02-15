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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Forma 'ün

Forma Adem Büyük'ün

Son 4 maçta 6 gol atan 33 yaşındaki yıldız, Yeni maçında sahada olacak. Derbi önü ceza sınırında bulunan tecrübeli forvete özel uyarı da yapıldı.

'da dünya yıldızı Falcao ve Florin Andone'u gösterdiği muhteşem performansla unutturan , Yeni karşılaşmasında da ilk 11'de yer alacak. Teknik Direktör 'in güvenini boşa çıkarmayan tecrübeli golcü, diğer iki santrforu iyileşmelerine rağmen kulübede oturtacak. Ligin ikinci yarısındaki deplasmanında 67'de oyuna giren Adem fileleri sarsarak gol serisinin başlangıcına imza atmıştı. Adem daha sonra ligde 'ye 1, 'ya ise 2 gol atarak 3 maçta 4 gole ulaştı.

"AMAN DİKKAT ET!"
Hafta içinde 'nda oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında 2 gol atan ve sahada basmadık yer bırakmayan Adem Büyük, hem teknik heyetin hem de taraftarların takdirini kazandı. Öte yandan 'de 12. haftadan bu yana ceza sınırında bulunan tecrübeli golcüye derbisi öncesi teknik heyetten bir uyarı geldi. Çok formda olması nedeniyle Adem'i kaybetmek istemeyen Fatih Terim ve kurmayları, tecrübeli golcüye eski takımına karşı oynayacağı müsabakada kart görmemesini telkin etti.

  1. 15.2.2020
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