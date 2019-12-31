River’a hayır!

Arjantin basını, Antalyaspor maçında 2 gol kaydeden Falcao ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. TyC Sports, River Plate'in Kolombiyalı golcüye yeniden forma giydirmek istediğini öne sürdü. Buna karşılık Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediği ve ikinci yarı başarılı olmak için şimdiden çalışmaya başladığı ifade edildi.

Arjantin basını, Antalyaspor maçında 2 gol kaydeden Falcao ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. TyC Sports, River Plate'in Kolombiyalı golcüye yeniden forma giydirmek istediğini öne sürdü. Buna karşılık Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediği ve ikinci yarı başarılı olmak için şimdiden çalışmaya başladığı ifade edildi.