Diagne Katar’a gidecek!

Sezon başında Club Brugge'a kiralanan Diagne, teknik direktör Clement ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı kaldı. Galatasaray'a dönmesi beklenilen Mbaye Diagne için sürpriz iddia...

Nieuwsblad'a göre, Fatih Terim'in sezonun ikinci yarısında Diagne'yi kadroda düşünmediği ve bu sebeple Senegalli futbolcu için Katar formülü üzerinde çalışıldığı iddia edildi.