Chicharito'ya flaş transfer çağrısı

Sarı-kırmızılı takımın taraftarları arasında heyecana neden olan West Ham United'ın Meksikalı golcüsü Javier Hernandez ülkesine dönebilir.

Fox Sports'a açıklamalarda bulunan Chivas kulübünün başkanı Amaury Vergara, yıldız futbolcuya eski takımına dönmesi konusunda açıkça çağrıda bulundu. Başkan Vergara, "Umarım Amerika'ya gitmeden direkt olarak Meksika'ya, aşık olduğu renklere gelir. Onun için çok ısrarcıyım" ifadelerini kullandı.

"WEST HAM'DA KALIRSAM ÜZÜLMEM"

Geçtiğimiz günlerde Youtube üzerinde yayınlanan bir programda konuşan Meksikalı futbolcu ise bazı kulüplerden teklif aldıklarını, değerlendirme aşamasında olduklarını ancak transferi gerçekleşmezse West Ham'da kalmanın kendisini rahatsız etmeyeceğini açıklamıştı.