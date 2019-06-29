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29 Haziran 2019, Cumartesi
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'ya flaş çağrısı

Chicharito'ya flaş transfer çağrısı

'in son şampiyonu 'ın listesinde yer alan lakaplı Meksikalı golcü 'e ülkesinin takımlarından Chivas'ın başkanı 'dan transfer çağrısı geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Sarı-kırmızılı takımın taraftarları arasında heyecana neden olan 'ın Meksikalı golcüsü ülkesine dönebilir.

Fox Sports'a açıklamalarda bulunan Chivas kulübünün başkanı , yıldız futbolcuya eski takımına dönmesi konusunda açıkça çağrıda bulundu. Başkan Vergara, "Umarım Amerika'ya gitmeden direkt olarak 'ya, aşık olduğu renklere gelir. Onun için çok ısrarcıyım" ifadelerini kullandı.

"WEST HAM'DA KALIRSAM ÜZÜLMEM"

Geçtiğimiz günlerde Youtube üzerinde yayınlanan bir programda konuşan Meksikalı futbolcu ise bazı kulüplerden teklif aldıklarını, değerlendirme aşamasında olduklarını ancak transferi gerçekleşmezse West Ham'da kalmanın kendisini rahatsız etmeyeceğini açıklamıştı.

  1. 29.06.2019
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