Chicharito'ya flaş transfer çağrısı
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Chicharito lakaplı Meksikalı golcü Javier Hernandez'e ülkesinin takımlarından Chivas'ın başkanı Amaury Vergara'dan transfer çağrısı geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Sarı-kırmızılı takımın taraftarları arasında heyecana neden olan West Ham United'ın Meksikalı golcüsü Javier Hernandez ülkesine dönebilir.
Fox Sports'a açıklamalarda bulunan Chivas kulübünün başkanı Amaury Vergara, yıldız futbolcuya eski takımına dönmesi konusunda açıkça çağrıda bulundu. Başkan Vergara, "Umarım Amerika'ya gitmeden direkt olarak Meksika'ya, aşık olduğu renklere gelir. Onun için çok ısrarcıyım" ifadelerini kullandı.
"WEST HAM'DA KALIRSAM ÜZÜLMEM"
Geçtiğimiz günlerde Youtube üzerinde yayınlanan bir programda konuşan Meksikalı futbolcu ise bazı kulüplerden teklif aldıklarını, değerlendirme aşamasında olduklarını ancak transferi gerçekleşmezse West Ham'da kalmanın kendisini rahatsız etmeyeceğini açıklamıştı.
- 29.06.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Chicharito'ya flaş transfer çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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