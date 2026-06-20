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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Kader bizden yana değildi!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Kader bizden yana değildi!

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2'nci hafta maçında A Milli Futbol Takımımız, Paraguay'a 1-0 mağlup oldu ve Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansını kaybetti. Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 08:50 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 08:55
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Kader bizden yana değildi!

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2'nci maçında A Milli Futbol Takımımız, Paraguay'a 1-0 mağlup oldu.

Dünya Kupası'nda üst tura yükselme şansını kaybeden Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"KADER BİZDEN YANA DEĞİLDİ"

"Çok çok üzgünüm. Milletimiz adına büyük beklentiler vardı. Bizim de beklentilerimiz büyüktü. TFF adına da çok üzgünüm, nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum. 35 yıldır futboldayım, normalde 50 yılda bir denk gelir ama bize 2 maçta denk geldi! İki maçta 65 şut var. topla oynamayı söylemiyorum bile. Kader bizden yana değildi."

"HEPSİNDE İNANILMAZ HIRS VARDI"

"Her zaman futbolcularımızın çalışkanlık yüzdesine ve hırsına bakarım. Sahadaki ruhlarına bakarım. Hepsinde inanılmaz bir hırs vardı. İki maçta sonuna kadar mücadele ettiler. Onlara desteğim sonuna kadar olacak. Kimse kendini geri çekmedi, herkes çalıştı ve çok mücadele etti. Olmadı maalesef..."

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