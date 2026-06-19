Galatasaray'dan Joao Gomes için inanılmaz teklif! Bu rakam çok konuşulur
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da 22 Haziran'da resmen başlayacak olan yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Brezilya basını, orta saha transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılıların Wolverhampton forması giyen Joao Gomes için yapacağı dev teklifi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 16:01
Talipleri olan Mario Lemina ve Gabriel Sara'nın geleceği belirsiz olan sarı-kırmızılılarda aranan isim İngiltere'de bulundu.
Brezilya basını, Galatasaray'ın Wolverhampton forması giyen Joao Gomes ile ilgilendiğini duyurdu.
RTI Esporte kaynaklı haberde; Atletico Madrid'in Brezilyalı orta saha oyuncusunu transfer etmek için ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğu ancak sarı-kırmızılıların devreye girmesiyle transferin yeni bir boyut kazandığı belirtildi.
TEKLİF 40 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki futbolcu için 40 milyon Euro teklif etmeye hazır olduğu kaydedildi.
Wolverhampton'ın küme düşmesinin ardından Gomes'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı aktarıldı.
Öte yandan Joao Gomes'in yetiştiği Flamengo'nun da görüşmeleri yakından takip ettiği ve Brezilya ekibinin oyuncunun sonraki satışından %10 pay sahibi olduğu öğrenildi.
Joao Gomes, geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla çıktığı 41 maçta 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
25 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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