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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Joao Gomes için inanılmaz teklif! Bu rakam çok konuşulur

Galatasaray'dan Joao Gomes için inanılmaz teklif! Bu rakam çok konuşulur

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da 22 Haziran'da resmen başlayacak olan yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Brezilya basını, orta saha transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılıların Wolverhampton forması giyen Joao Gomes için yapacağı dev teklifi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 16:01
Galatasaray'dan Joao Gomes için inanılmaz teklif! Bu rakam çok konuşulur

Süper Lig'de üst üste 4, toplamdaysa 26. şampiyonluğuna uzanan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan Joao Gomes için inanılmaz teklif! Bu rakam çok konuşulur

Sarı-kırmızılılar, 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'dan Joao Gomes için inanılmaz teklif! Bu rakam çok konuşulur

Gelecek sezon mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirecek bir kadro kurmak isteyen Cimbom'da önceliklerden biri de orta saha transferi...

Galatasaray'dan Joao Gomes için inanılmaz teklif! Bu rakam çok konuşulur

Talipleri olan Mario Lemina ve Gabriel Sara'nın geleceği belirsiz olan sarı-kırmızılılarda aranan isim İngiltere'de bulundu.

Galatasaray'dan Joao Gomes için inanılmaz teklif! Bu rakam çok konuşulur

Brezilya basını, Galatasaray'ın Wolverhampton forması giyen Joao Gomes ile ilgilendiğini duyurdu.

Galatasaray'dan Joao Gomes için inanılmaz teklif! Bu rakam çok konuşulur

RTI Esporte kaynaklı haberde; Atletico Madrid'in Brezilyalı orta saha oyuncusunu transfer etmek için ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğu ancak sarı-kırmızılıların devreye girmesiyle transferin yeni bir boyut kazandığı belirtildi.

Galatasaray'dan Joao Gomes için inanılmaz teklif! Bu rakam çok konuşulur

TEKLİF 40 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki futbolcu için 40 milyon Euro teklif etmeye hazır olduğu kaydedildi.

Galatasaray'dan Joao Gomes için inanılmaz teklif! Bu rakam çok konuşulur

Wolverhampton'ın küme düşmesinin ardından Gomes'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı aktarıldı.

Galatasaray'dan Joao Gomes için inanılmaz teklif! Bu rakam çok konuşulur

Öte yandan Joao Gomes'in yetiştiği Flamengo'nun da görüşmeleri yakından takip ettiği ve Brezilya ekibinin oyuncunun sonraki satışından %10 pay sahibi olduğu öğrenildi.

Galatasaray'dan Joao Gomes için inanılmaz teklif! Bu rakam çok konuşulur

Joao Gomes, geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla çıktığı 41 maçta 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'dan Joao Gomes için inanılmaz teklif! Bu rakam çok konuşulur

25 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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