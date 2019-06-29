Galatasaray için gemileri yaktı: Bırakın gideyim!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fatih Hoca hem ligde şampiyonluğu hedeflerken hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamanın hesaplarını yapıyor. Bol alternatifli kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılarda, teklif yapılan oyuncu kulübüne Galatasaray'a transfer olabilmek için resti çekti.
29 Haziran 2019 Cumartesi 15:04
Güncelleme: 29.06.2019 15:04
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Yeni sezon öncesi Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek sarı-kırmızılılarda hedef bol alternatifli bir kadroya sahip olmak.
Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Cimbom, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek kadro kurmak istiyor.
Bu bağlamda yönetim bir kaç oyuncuya transfer teklifinde bulundu.
Sarı-kırmızılılar Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor transferlerini art arda duyurdu.