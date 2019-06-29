Galatasaray için gemileri yaktı: Bırakın gideyim! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Haziran 2019, Cumartesi
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Galatasaray için gemileri yaktı: Bırakın gideyim!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fatih Hoca hem ligde şampiyonluğu hedeflerken hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamanın hesaplarını yapıyor. Bol alternatifli kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılarda, teklif yapılan oyuncu kulübüne Galatasaray'a transfer olabilmek için resti çekti.
29 Haziran 2019 Cumartesi 15:04 Güncelleme: 29.06.2019 15:04
Galatasaray için gemileri yaktı: Bırakın gideyim!

Yeni sezon öncesi Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray için gemileri yaktı: Bırakın gideyim!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek sarı-kırmızılılarda hedef bol alternatifli bir kadroya sahip olmak.

Galatasaray için gemileri yaktı: Bırakın gideyim!

Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Cimbom, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek kadro kurmak istiyor.

Galatasaray için gemileri yaktı: Bırakın gideyim!

Bu bağlamda yönetim bir kaç oyuncuya transfer teklifinde bulundu.

Galatasaray için gemileri yaktı: Bırakın gideyim!

Sarı-kırmızılılar Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor transferlerini art arda duyurdu.

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