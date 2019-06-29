Galatasaray için gemileri yaktı: Bırakın gideyim!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fatih Hoca hem ligde şampiyonluğu hedeflerken hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamanın hesaplarını yapıyor. Bol alternatifli kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılarda, teklif yapılan oyuncu kulübüne Galatasaray'a transfer olabilmek için resti çekti.

29 Haziran 2019 Cumartesi 15:04 Güncelleme: 29.06.2019 15:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





